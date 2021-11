The Best: la Fifa rattrape sa boulette avec Edouard Mendy

La Fifa a publié ce lundi un nouveau visuel des gardiens nommés pour ses trophées The Best. Et cette fois, le Sénégalais Edouard Mendy est bien vêtu du maillot de son équipe nationale.

Le coup de gueule d'Edouard Mendy a semble-t-il été entendu. Nommé aux côtés d'Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Manuel Neuer et Kasper Schmeichel pour le trophée The Best de meilleur gardien de l'année, le joueur de Chelsea avait fait remarquer la semaine passée qu'il était le seul à ne pas apparaitre avec le maillot de son équipe nationale, le Sénégal, sur un visuel publié par la Fifa. Mais l'instance n'a pas fait deux fois la même erreur.

Sur un nouveau visuel publié ce lundi, l'ancien gardien de Rennes (29 ans) est bien représenté avec la tunique des Lions de la Teranga, et donc mis au même niveau que ses "concurrents".

Une nouvelle récompense ce lundi soir ?

Comme avec Becker, Donnarumma, Neuer et Schmeichel, Edouard Mendy a même eu droit à un petit condensé de ses récentes performances sur le site officiel de la Fifa. "La contribution de Mendy à la victoire de Chelsea en Ligue des champions la saison dernière a été telle, qu'il a été nommé gardien de but de la saison dans la compétition, est-il rappelé. Il a également joué un rôle essentiel dans la qualification du Sénégal pour le dernier tour des éliminatoires africains au Mondial 2022."

Pour rappel, Mendy est également nommé pour le trophée Yachine, qui sera décerné ce lundi soir lors de la cérémonie du Ballon d'or. Le Sénégalais est cette fois en concurrence avec Thibaut Courtois, Ederson, Gianluigi Donnarumma, Samir Handanovic, Emiliano Martinez, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak, et Kasper Schmeichel.