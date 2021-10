PSG: Navas et Donnarumma réunis aussi dans la liste des nommés pour le Trophée Yachine

France Football a dévoilé ce vendredi la liste des dix gardiens en lice pour le Trophée Yachine, qui récompense le meilleur portier de l’année. Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, les deux gardiens du PSG, sont présents.

En concurrence au Paris Saint-Germain, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma le seront aussi en cette fin d’année pour le Trophée Yachine. Le Costaricien et l’Italien sont tous les deux parmi les dix gardiens de but nommés pour le Trophée Yachine, décerné par France Football à la fin de l’année. Le PSG est d’ailleurs le seul club à avoir deux gardiens représentés dans la liste.

Les journalistes devront voter dans les prochaines semaines pour décider du celui qui prendra la suite au palmarès d’Alisson Becker. Le Brésilien, élu en 2019 après le sacre de Liverpool en Ligue des champions, n’a pas eu de successeur l’année passée à cause de la crise sanitaire.

Donnarumma favori

Gianluigi Donnarumma part malgré tout, sur le papier, avec une longueur d’avance. Il a remporté l’Euro avec sa sélection nationale en étant élu meilleur joueur du tournoi. L’Italien est même présent dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or.

La liste des dix gardiens nommés: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Ederson (Manchester City), Kasper Schmeichel (Leicester), Edouard Mendy (Chelsea), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Samir Handanovic (Inter Milan).