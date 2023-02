The Best: Messi, Mbappé ou Benzema, qui est le favori pour le trophée de meilleur joueur?

La Fifa organise ce lundi à Paris sa cérémonie des trophées The Best. Différents prix sont attribués, dont celui de meilleur joueur pour lequel s'affrontent les trois finalistes, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Karim Benzema.

Trois prétendants, un seul élu. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Karim Benzema sont les finalistes pour le trophée de meilleur joueur attribués par la Fifa lors de sa cérémonie The Best, qui se tient ce lundi soir salle Pleyel, à Paris. Mais lequel des trois hommes succèdera à Robert Lewandowski, lauréat des deux précédentes éditions ?

Critères, votants... Ce qu'il faut savoir sur l'attribution du trophée de meilleur joueur The Best

Avant de dessiner un pronostic, il convient de rappeler quels sont les critères pris en compte et qui sont les votants. Pour le football masculin, les prix seront décernés en se basant sur les performances réalisées entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022 inclus (date de la finale de la Coupe du monde). Soit une fourchette assez large d'un an et demi lors de laquelle les deux Français et l'Argentin ont brillé.

Reste à déterminer qui sont les personnes pouvant faire pencher la balance en fonction de l'un des finalistes. Le vainqueur est désigné par un vote des sélectionneurs de chaque pays, des capitaines d'équipe nationale, des journalistes (un par pays) et des internautes sur le site Fifa.com. Pour chaque trophée, les votants doivent soumettre et classer trois noms par ordre de mérite décroissant (cinq points pour le premier, trois points pour le deuxième, un point pour le troisième).

Lionel Messi en favori ?

De plus, un capitaine ou un sélectionneur d'une équipe nationale "peuvent voter pour des joueurs ou des joueuses de l’équipe nationale qu’ils ou elles représentent". En revanche, "les capitaines ainsi que les entraîneurs et les entraîneures nommés ne sont pas autorisés à voter pour eux-mêmes ou elles-mêmes". Impossible, donc, de voir Lionel Messi appuyer sa propre candidature.

Néanmoins, l'Argentin semble partir avec une longueur d'avance. Désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2022 par... la Fifa, "la Pulga" est allé soulever le dernier trophée majeur manquant à son palmarès. Et le septuple Ballon d'or pourrait bien bénéficier des votes de plusieurs sélectionneurs ou capitaines ayant assisté à son récital au Qatar. Finaliste malheureux, Kylian Mbappé pourrait de nouveau avoir la place du perdant tandis que pour Karim Benzema, sa campagne exceptionnelle en Ligue des champions la saison dernière commence à dater un peu. Un argument qui pourrait peser sur les choix des votants...