"A Doha, ils veulent Zidane comme entraîneur du PSG" selon Fred Hermel

Selon Fred Hermel, spécialiste du foot espagnol pour RMC Sport et biographe de Zinedine Zidane, le technicien français a bien été sondé par Doha pour éventuellement remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Mais Zizou n'a pas échangé avec Leonardo et n'est pas intéressé pour l'instant.

Oui, Zinedine Zidane a reçu des appels de Doha ces dernières semaines. Mais non, il n'a pas parlé à Leonardo. Alors que le nom du technicien français a récemment été cité du côté du PSG, Fred Hermel a fait le point sur ce dossier, ce lundi soir dans "Rothen s'enflamme", sur RMC.

"Je confirme l’information selon laquelle il n’y a pas eu de rencontre entre Leonardo et Zidane. Mais on sait très bien que quand il s’agit de la question de l’entraineur du PSG, ce n’est pas à Paris que ça se joue, mais à Doha, au Qatar, a expliqué le spécialiste du football espagnol pour RMC Sport, par ailleurs biographe de Zizou. Et à Doha, ils veulent Zidane comme entraineur du PSG. Je peux vous l’affirmer. Doha fait la cour à Zidane. Mais il n’y pas eu de rencontre avec Leonardo."

"Messi, Mbappé et Neymar entraînés par Zidane, vous imaginez ce que ça représenterait?"

Pour Fred Hermel, le fait que le Qatar s'intéresse au profil de l'ancien coach du Real Madrid est tout sauf illogique. "Pour la photo, un entraîneur français, qui a gagné trois Ligues des champions... Messi, Mbappé et Neymar entraînés par Zidane, vous imaginez ce que ça représenterait? Et d'un point de vue sportif, si tu arrives à convaincre Zidane, ce qui n’est pas fait, cela pourrait changer beaucoup de choses en termes de fonctionnement du club, et d’autorité de l’entraîneur sur les joueurs."

Encore faut-il parvenir à séduire le champion du monde 98, qui entretient depuis des années une relation étroite avec le Qatar, mais qui a d'autres projets en tête... "De ce que je sais, Zizou n’est pas intéressé pour l’instant, il attend l'équipe de France et il ne s’en est jamais caché, a poursuivi Fred Hermel. Donc on verra ce qu’il se passera après la Coupe du monde au Qatar. Mais si d’aventure il y a des messages comme quoi Deschamps pourrait rester après le Mondial, je pense que Zidane ne va pas attendre des années que le poste de sélectionneur se libère..."

Si jamais Zinedine Zidane devait débarquer au Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas d'actualité, Fred Hermel estime en outre que cela pourrait se faire aux dépens du directeur sportif Leonardo. "Je ne pense pas qu'il pourrait travailler avec lui. On sait très bien que Leonardo a beaucoup de pouvoir au PSG, et que les grands entraîneurs aiment avoir un contact direct avec les joueurs et les dirigeants, sans intermédiaire, observe-t-il. (…) Vous vous souvenez aussi de ce qu’avait dit Leonardo sur Zidane, quand Zidane avait évoqué Kylian Mbappé en conférence de presse au Real Madrid. Les déclarations de Leonardo en réaction avaient été hostiles à Zidane. Ces mots n’incitent pas à une collaboration."