PSG: toujours aucune discussion avec Zidane, assurent des sources qataries

Alors que les rumeurs vont bon train autour d'un possible remplacement de Mauricio Pochettino par Zinedine Zidane, dans les rangs du PSG, on assure qu'aucune discussion n'a été entamée avec l'ancien coach du Real.

Elle court la rumeur, mais côté parisien, on assure qu'elle est sans fondement. Les bruits concernant une éventuelle arrivée de Zinedine Zidane sont remontées en très haut lieu au Paris Saint-Germain. Jusqu’à Doha et l’état major du club.

Un nom déjà évoqué mais pas de discussion

Plusieurs sources qataries réaffirment ce samedi qu’aucune discussion directe n’a eu lieu pour le moment entre l'ancien coach du Real Madrid et le PSG. Même si, comme répété, le nom de Zinedine Zidane n’est pas inconnu pour les décideurs parisiens et est déjà revenu dans des discussions en haut lieu. Ces mêmes sources ont par ailleurs tenu à dénoncer certains agissements via les réseaux sociaux de personnes éloignées de la famille de l’Emir à Doha mais qui se disent proches des décisions prises par le club.

Comme indiqué par RMC Sport jeudi, le PSG n'a pas prévu de changer d'entraîneur à court terme et n'a donc entamé aucune négociation ou discussion avec l'ancien international français. Lequel n'a jamais caché son envie de prendre les rênes de l'équipe de France à l'avenir.

Malgré les critiques et les rumeurs l'envoyant notamment à Manchester United, Mauricio Pochettino n'a pas demandé à quitter le club parisien. Le manager argentin a d'ailleurs été conforté dans ses fonctions par Leonardo, dprès la défaite contre Manchester City en Ligue des champions (2-1).