Angleterre: la fédération ouvre la porte à Sarina Wiegman pour la succession de Gareth Southgate

Selon les propos du directeur général de sa fédération, Sarina Wiegman pourrait devenir la prochaine entraîneuse de la sélection anglaise. Actuellement à la tête de l’équipe féminine, elle remplacerait alors Gareth Southgate.

Des Three Lionesses aux Three Lions? La sélectionneuse de l’équipe féminine d’Angleterre, Sarina Wiegman, pourrait remplacer Gareth Southgate sur le banc de la sélection masculine, selon les déclarations de son directeur général Mark Bullingham. Avant cela, elle dirigera son équipe en finale de la Coupe du monde ce dimanche, face à l’Espagne.

"Sarina pourrait faire tout ce qu'elle veut dans le football"

"Pourquoi faut-il que ce soit un homme?, déclare-t-il au sujet du successeur de Southgate, dans des propos rapportés par ESPN. Je pense que notre réponse est toujours: 'C'est la meilleure personne pour le poste'. Nous pensons que Sarina fait un excellent travail et nous espérons qu'elle continuera à le faire pendant longtemps. Je pense que Sarina pourrait faire tout ce qu'elle veut dans le football".

"Si, à l'avenir, elle décide de passer au football masculin, ce sera une discussion très intéressante, mais c'est à elle de décider, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il faille considérer cela comme un pas en avant. Si elle décide à un moment donné de prendre une autre direction, je pense qu'elle en est parfaitement capable".

Après avoir dirigé les Pays-Bas, décrochant un titre de champion d’Europe en 2017, l’entraîneuse de 53 ans s’occupe des Anglaises depuis 2021, remportant de nouveau l’Euro en 2022. Surtout, son équipe va disputer dans quelques jours une première finale de Coupe du monde dans son histoire, face à l’Espagne.

"Nous n'aimons pas laisser entendre que l'équipe masculine est au-dessus"

"C'est la meilleure personne pour le poste, et si cette personne est une femme, alors pourquoi pas?, insiste Bullingham. Vous analysez le vivier pour n'importe quel poste à un moment donné et est-ce que je pense qu'il y a un vivier très diversifié d'hommes et de femmes pour n'importe quel grand poste national? Non, je pense que le réservoir de talents est petit pour les deux. Mais je n'aime pas l'idée qu'il faille forcément un homme".

"Je pense que cela doit changer", indique-t-il sur l’absence d’entraîneure féminine dans le football professionnel anglais. Graham Potter, Frank Lampard et Eddie Howe sont aussi cités pour succéder à Gareth Southgate, critiqué malgré une finale d’Euro en 2021 et dont le contrat actuel expire au terme du prochain championnat d’Europe, l’été prochain en Allemagne.

"Sarina s'occupe des Lionnes avec brio, conclut le directeur général de la FA, alors que Wiegman est liée jusqu’en 2025. Nous n'aimons pas laisser entendre que l'équipe masculine est au-dessus de cela. Je sais que ce n'est pas le cas, mais certaines personnes le suggèrent. Nous voulons qu'elle continue à le faire. Si et quand nous aurons un poste vacant dans l'équipe masculine ou féminine, nous choisirons la meilleure personne pour ce travail, c'est-à-dire la meilleure personne capable de gagner des matchs".