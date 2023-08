Arabie Saoudite: Fofana se verrait bien jouer la Ligue des champions "dans deux, trois, quatre ans"

Parti à 28 ans vivre une nouvelle aventure en Arabie Saoudite, Seko Fofana promet qu’il n’a pas renoncé à jouer au plus haut niveau en Europe d’ici la fin de sa carrière, au contraire.

"En paix" avec son choix qui a laissé sceptique de nombreux supporters lensois, persuadés qu’il accompagnerait l'équipe en Ligue des champions, Seko Fofana (28 ans) ne regrette en rien sa décision de rejoindre la Saudi Pro League. S’il admet sans sourciller que l’aspect financier a joué un rôle considérable dans son départ, il jure également auprès de l'Équipe avoir pris en compte d’autres paramètres: "On m'a parlé du projet du club, du développement du Championnat. Et de la même manière qu'il y a trois ans quand j'avais choisi Lens, mon instinct me disait que c'était le bon choix, j'ai tranché. Comme il y a trois ans, certains ne le comprendront pas. Et je l'accepte."

Fofana: "Je ne suis pas en pré-retraite"

Persuadé que le championnat saoudien deviendra à terme un championnat majeur, avec "énormément d’arrivées dans les deux ou trois années à venir", Seko Fofana promet qu’il n’a pas fait une croix sur la possibilité de découvrir un jour la C1 en Europe. "Dans deux, trois, quatre ans, j'aurai toujours le niveau pour évoluer en Ligue des champions, pense-t-il. Je suis très exigeant avec moi-même. Les gens pensent peut-être que je vais régresser ou ne plus progresser ici, mais pas du tout. Je ne suis pas en pré-retraite."

Un an après une touchante prolongation célébrée de façon spectaculaire sur la pelouse de Bollaert, Seko Fofana a cédé aux sirènes de la très lucrative Saudi Pro League. Mais le milieu et ancien capitaine du RC Lens, qui aura marqué le club de son empreinte durant trois saisons, s’est assuré de conserver intact "ce lien unique" avec les Sang et Or en devenant actionnaire du club. Avec Lens, Fofana a disputé 112 rencontres et marqué 21 buts avant de rejoindre Cristiano Ronaldo, un joueur "très attachant, simple", à Al-Nassr.