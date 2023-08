Fofana marque son premier but, Ronaldo buteur, Al-Nassr qualifié pour les demi-finales de la Coupe Arabe

Après trois belles saisons à Lens, Seko Fofana est parti en Arabie Saoudite en rejoignant Al-Nassr, club avec lequel il a marqué ce dimanche son premier but durant les quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions contre le Raja Casablanca (3-1). Cristiano Ronaldo a aussi validé la qualification avec une réalisation.

Cadre dans l’entrejeu de Lens, capitaine et chouchou des supporters, Seko Fofana aurait pu participer à la Ligue des champions avec les Nordistes mais a finalement décidé d’accepter la proposition d’Al-Nassr. Aujourd’hui coéquipier de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, le milieu n’a pas tardé à ouvrir son compteur.

Titulaire ce dimanche dans le cadre des quarts de finale de la Coupe Arabe des clubs champions, l’Ivoirien a contribué à la qualification de son équipe pour la phase suivante. À la 38e minute, Fofana est à la réception d’un excellent centre de l’autre recrue Alex Telles. L’ancien Lensois reprend de la tête au second poteau et marque ainsi le troisième but du match. Avant cette rencontre, le milieu avait pris part aux prestigieux matchs amicaux face au PSG (0-0) et l’Inter Milan (1-1) au Japon.

Ronaldo également buteur

Fofana n’est pas le seul à s’être illustré. À la 19e minute, Talisca joue avec la défense de Casablanca et donne à Ronaldo présent quasiment à l’entrée de la surface. Via son pied gauche, le Portugais place une frappe imparable pour le gardien adverse et lance Al-Nassr sur le bonne voie. Al Ghannam s’est ensuite chargé dix minutes plus tard de faire le break.

Les dernières recrues Mané et Brozovic figuraient aussi dans le onze de départ de la formation saoudienne. Grâce à ces trois buts, Al-Nassr est donc qualifié pour les demi-finales de la compétition. Lors du tour précédent contre Zamalek, Ronaldo avait été décisif en inscrivant le but de l'égalisation en fin de match, permettant ainsi aux Saoudiens de participer aux quarts.