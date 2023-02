Argentine: Scaloni confirmé comme sélectionneur jusqu'à la prochaine Coupe du monde

Lionel Scaloni va poursuivre sa mission à la tête de l’équipe d’Argentine. Le sélectionneur de l’Albiceleste, vainqueur de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a prolongé ce lundi son contrat jusqu’en 2026.

Les derniers détails ont été réglés ce lundi à Paris, en marge de la cérémonie The Best de la Fifa. Et l’officialisation est tombée dans la foulée. Comme pressenti ces dernières semaines, Lionel Scaloni va bien poursuivre sa mission à la tête de l’équipe d’Argentine.

Le sélectionneur de l’Albiceleste, vainqueur de la Coupe du monde 2022 au Qatar, est tombé d’accord avec Claudio Tapia, le président de la fédération argentine. Il a prolongé son contrat jusqu’en 2026. Soit jusqu’au prochain Mondial, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Adoubé par Lionel Messi

En poste depuis août 2018, Scaloni a mené son pays vers les plus hauts sommets. Avant de grimper sur le toit du monde, l’Argentine a remporté la Copa America en 2021. Adoubé par Lionel Messi, le technicien de 44 ans (de neuf ans son aîné) a su réinsuffler la culture de la gagne à l’une des nations majeures du football mondial. L’ancien joueur de La Corogne et de la Lazio a créé un groupe de joueurs soudés et talentueux, avec une envie commune de briller autour de la Pulga.

Scaloni, Messi et les Argentins étrenneront leur nouveau statut de champion du monde lors de deux matchs amicaux prévues à la fin du mois de mars face au Panama et au Curaçao. Les dates et les lieux des rencontres n’ont pas encore été communiquées.