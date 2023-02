Argentine: le héros de la Coupe du monde 2022 Scaloni va prolonger comme sélectionneur

Lionel Scaloni va prochainement signer un nouveau contrat de longue durée avec la Fédération argentine. Le sélectionneur, sacré champion du monde en 2022, va donc rester en poste sur le banc de l’Albiceleste.

Voilà peut-être le seul homme capable de voler (un peu) la vedette à Lionel Messi en Argentine. Si 'La Pulga' est devenu un véritable dieu vivant dans son pays après la Coupe du monde 2022, Lionel Scaloni n’est pas en reste. Architecte du succès de l’Albiceleste lors du tournoi disputé au Qatar, le technicien est pourtant sans contrat. Une incongruité qui ne va pas durer, selon les informations de la chaîne Tyc Sports.

Priorité de la Fédération argentine (AFA), l’entraîneur national souhaitait prolonger. Et sans surprise, les deux parties ont trouvé un accord. Lionel Scaloni va donc signer un nouveau bail et restera le patron de la sélection jusqu’en décembre 2026, soit après le Mondial disputé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

>> Les infos du mercato en direct

Le contrat pas encore signé

Si tout est acté, Lionel Scaloni ne devrait pas signer avant le mois de mars et son retour en Argentine. D’ici-là, le coach de 44 ans profitera encore de sa famille dans son lieu de résidence à Majorque en Espagne.

Mais que les supporters de l’Albiceleste se rassurent, Lionel Scaloni se trouvera bien sur le banc de l’équipe pour les matchs amicaux prévus pendant la fenêtre internationale de mars.

En attendant l’officialisation de sa prolongation à la tête de la sélection, Lionel Scaloni remportera probablement un prestigieux trophée dans les prochaines semaines. Le 27 février, la FIFA dévoilera le nom de l’entraîneur de l’année lors de la cérémonie The Best. Vainqueur du Mondial au Qatar, Lionel Scaloni fait office de grandissime favori malgré la concurrence de Carlo Ancelotti et Pep Guardiola.