Serie A : Mourinho toujours agacé par le comportement de Zaniolo, écarté contre Naples

En conflit avec son club de l’AS Roma, Nicolo Zaniolo a été écarté par son entraîneur José Mourinho pour le choc contre Naples, dimanche soir pour le compte de la 20e journée de Série A. Le Portugais a encore taclé son attaquant, bien parti pour rester alors qu'il veut quitter la Louve au mercato d'hiver.

Fidèle à sa réputation de showman, José Mourinho a encore fait le spectacle samedi en conférence de presse. "Je vais vous faire un cadeau", a lancé l’entraîneur de l’AS Roma aux journalistes. Une fois n’est pas coutume, le Special One a annoncé son onze de départ pour le match de la 20eme journée de Série A face à Naples, dimanche soir au stade Diego Maradona. Une équipe dans laquelle ne figure pas Nicolo Zaniolo. Une semaine après avoir refusé de jouer sur la pelouse de La Spezia, le joueur italien est écarté face au leader du championnat italien.

En cause, l’attitude du Romain, sous contrat jusqu'en 2024 mais désireux de quitter le club cet hiver. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs et une offre de Bournemouth qui convenait à l'AS Roma (30M€ hors bonus), Zaniolo n'est pas encore parti. Son refus de rejoindre le club anglais a même rendu furieux les dirigeants de la Louve. Ce divorce qui se dessine jour après jour ne semble pas surprendre José Mourinho.

"Je pense qu’il sera là le 1er février"

"Malheureusement, j’ai toujours raison. Pourquoi malheureusement ? Parce que le joueur dit depuis un mois qu’il veut partir, qu’il ne veut plus jouer avec ce maillot, ni s’entraîner avec ce groupe. J’avais le sentiment que Zaniolo serait encore là le 1er février (après la clôture du mercato) et je pense qu’il sera là, soupire le coach portugais. Ce qui est certain, c’est qu’il ne fera pas le déplacement à Naples." L’entraîneur de l'AS Roma ne sait pas encore si son joueur sera sanctionné par le club mais il dit ne vouloir compter que "sur des joueurs heureux." "Des gars qui veulent se battre pour moi, pour le club et pour les supporters", conclut-il.