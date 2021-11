Barça: les dessous du contrat de Dani Alves

De retour au FC Barcelone, Dani Alves s’est engagé jusqu’à la fin de saison mais il ne pourra jouer qu’à partir de janvier. Selon la presse espagnole, le Brésilien devrait percevoir un salaire très modeste pour respecter le fair-play financier.

Le soldat Dani Alves est en mission. Le latéral droit de 38 ans revient au Barça pour aider un club en crise et un ex-coéquipier à la tête d’un effectif limité. Cinq ans après son départ de Catalogne, l’ancien Parisien est de retour dans le club blaugrana jusqu’à la fin de saison. Mais comme le précise le FC Barcelone dans son communiqué, il ne sera autorisé à jouer pour Xavi qu’à partir de janvier, pour la seconde partie de saison.

Un salaire basé sur ses performances

Face aux difficultés économiques du club et avec le fair-play financier à respecter, le joueur aurait ainsi consenti à de gros efforts sur son salaire. Selon le quotidien AS, Alves jouera "pratiquement gratuitement" dans l’équipe où il a décroché 23 trophées entre 2008 et 2016, dont 3 Ligues des champions et 6 Ligas.

Relayant le journaliste Gerard Romero, Sport annonce de son côté que le joueur touchera une somme qui dépendra de ses performances. Son confrère italien Fabrizio Romano avait aussi indiqué que son contrat est doté d’une clause pour une prolongation d’un an (soit jusqu’en 2023).

"Je savais que ce jour viendrait"

De son côté, Dani Alves a réagi à son grand retour en publiant un long message sur son compte Instagram agrémenté d’une photo où il embrasse l’emblème du club au Camp Nou, dans la foulée de son officialisation survenue ce vendredi soir.

"Presque 5 ans à se battre comme un fou pour arriver à ce moment, écrit-il, visiblement ému de retrouver le Barça à 38 ans. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si difficile, mais je savais dans mon cœur et dans mon âme que ce jour viendrait".

"Je rentre chez moi d'où je ne suis jamais parti et comme je l'ai dit avant de partir, je suis l'un de vous, s’exclame-t-il ensuite. Je ne sais pas combien de temps ce rêve durera, mais que cela dure éternellement! À bientôt, là où ça me passionne le plus, avec le même enthousiasme que la première fois et avec la même envie de contribuer à reconstruire le meilleur club du monde!".