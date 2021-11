Barça: le discours mobilisateur de Dani Alves dans le vestiaire

De retour au FC Barcelone, Dani Alves a participé lundi à son premier entraînement avec ses nouveaux partenaires. L’occasion pour le défenseur de 38 ans de retrouver Xavi et de tenir un speech motivant devant ses nouveaux partenaires.

Le taulier est de retour. Cinq ans après son départ pour la Juventus, Daniel Alves est à nouveau un joueur du FC Barcelone. Le latéral droit de 38 ans s’est engagé jusqu’à la fin de la saison (plus une possible année en option) avec le club catalan. Libre depuis son départ de Sao Paulo en septembre, l’international brésilien (119 sélections, 8 buts) a accepté un salaire au rabais pour venir aider l’équipe blaugrana, avec laquelle il a remporté 23 trophées entre 2008 et 2016 (dont 3 Ligue des champions).

L’homme le plus titré de la planète foot a effectué lundi son premier entraînement avec ses nouveaux partenaires. L’occasion de retrouver Xavi, son ancien coéquipier, fraîchement nommé sur le banc. Alves en a également profité pour tenir un discours mobilisateur dans le vestiaire. Au milieu de ses coéquipiers conquis.

"Savoir ce que représente ce maillot"

"C'est un plaisir d'être là si longtemps après. Revenir ici est un honneur, a déclaré l’ancien joueur du PSG. Je suis ravi de pouvoir partager à nouveau avec vous. Je viens apprendre de vous, avec ce nouveau monde. Mais de l'ancien monde, je veux transmettre une chose: savoir ce que représente ce club et ce maillot. C'est le meilleur endroit pour faire de grandes choses, pour vivre. Vous êtes ici, valorisez ça car il n'y a rien de mieux ailleurs. Insistez sur le fait que c'est un plaisir d'être ici. Faites de grandes choses parce que c’est l’ADN de ce club."

Un speech accueilli par des applaudissements nourris. De quoi rebooster les troupes avant le derby face à l’Espanyol, prévu samedi au Camp Nou, lors de la 14e journée de Liga (21h). Pour la grande première de Xavi sur le banc. Après le premier tiers du championnat, le Barça est actuellement 9e du classement (avec un match en moins), à 11 points de la Real Sociedad, qui occupe le fauteuil de leader, devant le Real Madrid et le FC Séville.