Barça: Dani Alves sur le point de prolonger?

Indispensable dans le système de Xavi, le retour de Dani Alves au FC Barcelone a fait du bien dans couloir droit de la défense. Pour le récompenser, Marca assure que les dirigeants ont décidé de lever prochainement une option. Permettant ainsi au Brésilien d’étendre son contrat pour une saison supplémentaire avec le club catalan.

L’officialisation du retour de Dani Alves au FC Barcelone en avait choqué plus d’un. Sans club depuis la fin de son aventure à Sao Paulo et âgé de 38 ans, la décision des dirigeants de faire revenir le latéral droit constituait une vraie surprise. Mais le temps est en train de montrer que les Catalans ont pris une bonne décision.

Même s’il ne figure pas sur la liste des joueurs convoqués par Xavi en Ligue Europa, en raison d’un point du règlement, le Brésilien est indispensable dans le couloir droit de la défense. Sous contrat avec les Catalans jusqu’à la fin de la saison, le Brésilien a des chances de rester plus longtemps que prévu en Espagne. Selon Marca, les dirigeants, convaincus par les prestations de l’ancien parisien sont décidés à lever l’option, permettant aux parties de prolonger l’aventure pour une année supplémentaire.

La Coupe du monde 2022 en ligne de mire?

L’officialisation de cette nouvelle ne gênera en aucun cas son ex-coéquipier, désormais entraîneur du Barça Xavi. Il y a quelques semaines, l’ancien milieu de terrain partageait sa satisfaction de pouvoir compter les qualités du Brésilien: "Nous avons vu ce qu’il peut apporter tant en défense qu’en attaque. Il est capable de faire la différence dans la dernière passe."

Plaisir partagé par Clément Lenglet qui avait fait ses éloges: "Alves est une légende du football et du club. L’avoir dans le vestiaire est un privilège." À l’occasion d’un entretien avec Sport, le latéral droit évoquait, lui, son envie de participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar: "Vous devez avoir des objectifs et des rêves, car sans rêves, il n’y a pas de vie. Lorsque j’ai construit ma carrière, je me suis toujours fixé des objectifs à court et moyen terme."

"Dans mon subconscient, il y a le sentiment tenace de ne pas être allé au Mondial 2018." Ses performances avec le Barça pourraient lui permettre de participer à un dernier tournoi international et d’offrir un nouveau trophée au Brésil.