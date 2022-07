Mercato: la drôle de demande du Barça à Jules Koundé

Alors que Chelsea et Séville semblent proches d'un accord pour la transfert de Jules Koundé, qui devrait quitter l'Andalousie, le FC Barcelone ne semble pas avoir dit son dernier mot et aurait même fait une demande au défenseur pour tenter de gagner du temps.

Et si Jules Koundé disait tout simplement "non" à Chelsea? C'est la demande que lui aurait faite le FC Barcelone au défenseur, selon Foot Mercato. Le FC Séville ne se fait pas trop d'illusions sur l'avenir de l'international français, qui semble s'écrire loin de l'Andalousie. Séville et Chelsea serait proche d'un accord, mais un concurrent de taille semble vouloir se mêler aux hostilités.

Après Raphinha et Robert Lewandowski, le FC Barceone aimerait attirer le jeune défenseur français dans ses filets, et le club blaugrana serait même la destination privilégiée de l'ancien Bordelais.

Duel final entre Chelsea et Barcelone?

Selon les dernières informations, le dossier se disputerait entre les Blues et les Catalans, avec un argument de taille de chaque côté: Chelsea peut compter sur sa puissance financière largement supérieure, alors que le FC Barcelone est la piste privilégiée par le joueur.

Mais Séville pourrait vite s'impatienter et selon une source interne du club andalou pour Foot Mercato, Monchi aurait expliqué au joueur que si le Barça ne faisait pas une offre rapidement, il ferait tout pour l'envoyer en Angleterre. Ce qui ne serait pas non plus une catastrophe pour Jules Koundé, à qui le projet londonien plaît aussi. A voir si le FC Barcelone réussira à jouer la montre suffisamment longtemps pour inverser la tendance, qui semble à cette heure largement en faveur de Chelsea.