Barça: Guardiola bloque le départ de Bernardo Silva devant Laporta

Pep Guardiola, le manager de Manchester City, s’est opposé au départ de Bernardo Silva au Barça devant Joan Laporta, président du club catalan, ce lundi lors d’une conférence de presse commune des deux hommes.

Le FC Barcelone et Manchester City s’affronteront le 24 août prochain en amical au Camp Nou au profit de l’association ELA. Les deux clubs ont présenté l’affiche, ce lundi dans la ville catalane et cela a donné lieu à une scène amusante sur le mercato. Il fut notamment question de l’intérêt du Barça pour Bernardo Silva (27 ans), milieu offensif des Citizens. Joan Laporta, président catalan, a ironisé sur la possibilité que le Portugais dispute cette rencontre sous les couleurs du Barça. Mais Pep Guardiola s'y est opposé sous les rires de l’assemblée.

"Je ne veux pas non plus avoir des joueurs qui ne veulent pas être avec nous", confie Guardiola

Le 24 août prochain, "nous serons avec Bernardo Silva et dix autres", a répondu Guardiola. "Beaucoup de noms sortent depuis longtemps, a ajouté Guardiola quelques instants plus tard. Je pense que Bernardo continuera avec nous, mais je ne veux pas non plus avoir des joueurs qui ne veulent pas être avec nous. Je ne sais pas comment sera le marché."

De son côté, Laporta a botté en touche. "J'adore avoir les meilleurs joueurs au Barça, a-t-il répondu. Mateu Alemany et Jordi Cruyff sont en charge des recrues. Nous pouvons faire une blague dans le respect de chacun mais ce n’est pas le bon moment de parler des joueurs."

Bernardo Silva (27 ans) a rejoint Manchester City en 2017 contre 50 millions d’euros en provenance de Monaco. Sous contrat jusqu’en 2025, il est susceptible de quitter le club cet été selon plusieurs médias anglais. Xavi, entraîneur du Barça, est un grand admirateur du joueur mais le club a une marge de manœuvre financière limitée.