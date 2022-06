Espagne-Portugal: exténué, Bernardo Silva peste contre la Ligue des nations

Bernardo Silva, attaquant du Portugal, tire la langue et regrette la programmation de quatre matchs de Ligue des nations à la fin d’une saison éreintante avec les clubs.

Le Portugal a lancé la nouvelle saison de la Ligue des nations par un match nul en Espagne (1-1), jeudi lors du choc du groupe 2. Un bon résultat pour les Portugais - longtemps dominés avant l’égalisation de Horta en fin de match (82e) – qui tenteront d’enchaîner ces prochains jours lors de leurs trois rencontres face à la Suisse (deux fois) et la République tchèque. Un calendrier dément pour Bernardo Silva qui tire la langue et alerte sur les risques de blessures. Le joueur de Manchester City reconnaît l’intérêt de ces affiches pour "les fans", moins pour les principaux acteurs, à bout de souffle.

"Dans une saison à 60 matchs, c’est très dur de venir en jouer quatre de plus"

"C’est très dur pour les joueurs lors d’une saison où nous avons joué soixante matchs, de venir ici et en jouer quatre de plus, a confié l’ancien Monégasque après le coup de sifflet final. Beaucoup de gens parlent de ça, trop de matchs avec, au final, plusieurs blessures. Nous allons commencer la nouvelle saison dans un mois et c’est sûr que nous ne serons pas à 100% préparés. C’est dur mais c’est comme ça et on va tout donner sur les trois derniers matchs."

Le calendrier international s’annonce particulièrement copieux la saison prochaine avec la programmation de la Coupe du monde au Qatar en hiver (du 21 novembre au 18 décembre). La reprise des championnats aura lieu début août avant une coupure de six semaines à partir du 15 novembre. Durant ce laps de temps, les phases de poules de toutes les compétitions européennes auront été disputées, tout comme les deux dernières journées de la Ligue des nations en septembre. Après le Mondial, la Ligue 1 reprendra dès le 28 décembre 2022 et se terminera plus tardivement qu’habituellement (6 juin 2023).

Une programmation démentielle qui conforte Bernardo Silva dans ses propos. Cette saison, le Portugais - qui pourrait animer le mercato cet été puisqu’il est courtisé par le FC Barcelone - a ainsi disputé 58 matchs avec son club et sa sélection. Il pourrait en ajouter trois de plus au compteur dans les prochains jours.