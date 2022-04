Barça: Koeman espère que la direction du Barça soutiendra Xavi

L’ancien entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, s’est exprimé ce jeudi sur la nouvelle direction que prenait le Barça avec Xavi à sa tête. Le futur sélectionneur des Pays-Bas espère que l'ancien milieu espagnol sera plus soutenu par la direction qu’il ne l’a été en son temps.

Le retour de Ronald Koeman en Catalogne s’accompagne d’un petit tacle envers Joan Laporta. Présent en conférence de presse pour parler de la Koeman Cup, événement caritatif au profit de l’association de Johan Cruyff qui fête ses 25 ans, le Batave a fait un point sur la situation actuelle du Barça.

Lucide, Koeman savait qu’il n'échapperait aux questions sur son passage sur le banc barcelonais entre 2020 et 2021. "C'est vrai que la situation du Barça est la même que la mienne. Cela signifie que le changement d'entraîneur n'est pas toujours une garantie d'amélioration. Je ne veux pas faire de critique. Tout ce que je demande, c'est de soutenir Xavi", appuie Koeman avant d’adresser un petit tacle à Joan Laporta, président du club catalan: "Je n'ai pas eu le soutien maximal d'un président et j'espère qu'il en a tiré les leçons et qu'il soutient Xavi. La situation du club me fait mal, c'est triste parce que je suis un Culé."

Celui qui prendra la succession de Louis van Gaal à la tête des Oranje en 2023 remet en question le comportement de Laporta vis-à-vis de ses entraîneurs: "Il faut parler clairement à l'intérieur du club, mais à l'extérieur défendre le coach. Si vous ne soutenez pas votre entraîneur, c'est encore plus compliqué."

Vainqueur de la Coupe du Roi "en pratiquant un grand football", Koeman a été remercié en octobre 2021 après une défaite contre le Rayo Vallecano (1-0), laissant les Catalans à la neuvième place de la Liga avant l’arrivée de Xavi.