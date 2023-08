Barça: l’accueil des supporters pour le retour d'Ousmane Dembélé au centre d’entrainement

Revenu à Barcelone pour des raisons contractuelles malgré son transfert à venir au PSG, Ousmane Dembélé a été accueilli par des supporters au centre d'entraînement.

Le feuilleton Ousmane Dembélé n'est donc pas totalement terminé. Censé passer sa visite médicale vendredi dernier puis finalement ce lundi avant de signer son contrat de cinq ans avec le PSG, l’ailier voit son club le Barça tarder à envoyer les documents pour officialiser le transfert.

Présent à Paris depuis jeudi, le Français a finalement dû revenir à Barcelone et a été convoqué au centre d’entrainement par les dirigeants ce dimanche. Arrivé en Espagne quelques minutes plus tôt, Dembélé a eu droit à un accueil spécial de la part des fans.

Aux abords de la Ciudad Deportiva, certains ont scandé le nom de l’attaquant à plusieurs reprises, sans qu'on sache s'il y avait de l'ironie (ce que laisse penser certains éclats de rire). Petit amusement supplémentaire: pensant que le joueur était dans une première camionnette, les supporters ont entamé leur chant pour l’international français... qui n'est finalement arrivé que quelques instants plus tard.

Les Parisiens sereins

Malgré ce contretemps, le PSG reste serein quant à l’issue de ce dossier. Selon RMC Sport, les Parisiens pensent que le Barça ralentit le dossier pour récupérer un peu plus d’argent dans cette opération. Le transfert est censé se conclure à 50 millions d’euros. Sur ce montant, les Catalans doivent en garder seulement la moitié, tandis que l’autre partie revient au camp du joueur.

L’accord total entre Dembélé et le PSG existe toujours et sa signature n’est pas remise en cause. Mais tant que rien n’est signé, le Français est obligé de se plier à la volonté du Barça. Il participera donc à la séance d'entraînement prévue à 18h30.