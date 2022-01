Barça: la prolongation ou la sortie, Xavi très cash sur Dembélé

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, s’est exprimé très clairement sur la situation d’Ousmane Dembélé (24 ans), en fin de contrat avec le Barça l’été prochain. Le club lui cherchera une porte de sortie en janvier s’il ne prolonge pas.

Les ultimatums étaient, jusqu’alors, relayés par la presse catalane. Il est, cette fois, exprimé publiquement par une voix qui compte au FC Barcelone: Xavi. L’entraîneur s’est montré très clair sur le cas d’Ousmane Dembélé (24 ans), sous contrat jusqu’en juin 2022. L’international français n’a toujours pas prolongé et le club ne veut pas rester dans cette situation, sous peine de le voir partir libre l’été prochain. En cas de refus d’étendre son bail de l’ancien Rennais, il cherchera un transfert dès cet hiver pour limiter la casse et obtenir une indemnité. Mais la lecture de ce dossier est déroutante, comme l’a confié Xavi.

"Ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans une situation complexe et difficile, a indiqué le technicien en conférence de presse, ce mercredi. Le club a décidé que s'il ne renouvelait pas, une décision devait être prise avec lui. Ce n'est pas facile, mais Mateu Alemany (directeur technique) négocie avec son représentant depuis cinq mois et nous ne pouvons pas attendre plus longtemps, soit nous renouvelons, soit nous prenons une décision."

"Il renouvelle ou on trouve une issue maintenant"

"J'ai été très honnête avec lui, ce n'est pas une situation facile, mais il faut prendre une décision, poursuit-il. La première chose, ce sont les intérêts du club, qui doivent être clairs. L'envoyer en tribunes n'est pas envisagé, soit il renouvelle, soit on lui cherche une sortie. Nous avons été très clairs, surtout moi, la situation n'est pas comprise, il veut renouveler, mais ils ne décident pas. Et vous ne pouvez pas attendre plus longtemps, ou une chose ou l'autre. Il a le dessus."

Xaci s'étonne encore du double discours entre le joueur, qui souhaite prolonger, et son entourage. "Je me pose aussi cette question, mais il faut lui poser la question. Je ne veux manquer de respect à personne, mais le message est clair. Il n'y en a pas d'autre: il renouvelle ou on trouve une issue maintenant."

Il assure tout de même que Dembélé ne l’a "déçu en rien" et n’a pas encore tranché s’il allait le convoquer pour le déplacement à Bilbao, jeudi. "Nous déciderons demain (jeudi)", a-t-il conclu sur ce sujet brûlant. Dans une interview accordée à RMC Sport mardi, Moussa Sissoko, agent du joueur, avait dénoncé la pression mise par le Barça.

"Les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seuls", lance son agent sur RMC Sport

"Si Barcelone voulait négocier, il aurait pu essayer de se poser à table avec nous pour discuter, a-t-il déclaré. Sauf qu’il n’y a aucune discussion et des menaces de ne plus jouer de leur côté. Et c’est interdit. Nous ferons valoir les droits d’Ousmane Dembélé si nécessaire."

Comme indiqué par RMC Sport, Ousmane Dembélé n’était pas fermé à une prolongation ces dernières semaines. "On ne sait pas ce que l’on va faire, rien n’est acté. Mais les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seuls. Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter, avec des conditions certes, mais sans fermer la porte."