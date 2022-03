Barça: Laporta met la pression sur Dembélé pour une prolongation

Dans un entretien donné samedi à Mundo Deportivo, Joan Laporta a abordé le sujet de la prolongation d'Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec le FC Barcelone. Le président ne ferme pas la porte à cette éventualité mais ne tentera pas tout pour retenir le joueur.

Si Ousmane Dembélé a retrouvé ces dernières semaines un niveau sportif un peu plus en adéquation avec les attentes placées en lui, l'ailier n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club catalan, le champion du monde 2018 est actuellement libre de s'engager où il le souhaite.

"Nous n'avons aucun nouvelle qu'il veuille continuer"

Le Barça a tenté en fin d'année dernière de prolonger Ousmane Dembélé, en vain. Avant de le pousser vers la sortie cet hiver. "Dembélé est un garçon formidable, charmant, en tout cas il ne nous a pas causé de problèmes depuis que nous avons pris les rênes du club. Peut-être voyons-nous le meilleur Dembélé depuis qu'il est au Barça, c'est sûr. Xavi le gère à merveille. Mais nous lui avons fait une offre de prolongation qui a expiré le 20 décembre dernier. Il a décide de ne pas profiter de ce renouvellement, a noté le président Joan Laporta dans un entretien ce samedi au Mundo Deportivo. Maintenant, Xavi a dit qu'il comptait sur lui car c'est un joueur qui fait la différence. Mais pour le moment, nous n'avons aucun nouvelle qu'il veuille continuer."

Pour autant, si le FC Barcelone n'a pas reçu de réponse positive du clan Dembélé, rien ne dit que le club blaugrana tentera de garder à tout prix un joueur recruté pour plus de 100 millions d'euros à l'été 2017. "A la fin de la saison, je suppose que d'une certaine manière, il y aura des discussions mais aux niveaux de salaire que nous établissons, a déjà prévenu Laporta. Nous fixons déjà des niveaux de salaire que tous ceux qui resteront la saison prochain devront accepter. Des niveaux qui doivent maintenir la pérennité et l'équilibre du club et de l'effectif."

Joan Laporta se dit "concentré" sur la fin de saison en Liga, où il croit toujours au titre pour son équipe, pourtant à 12 points du Real Madrid après 29 journées. Mais le dossier Ousmane Dembélé continuera forcément d'agiter l'actualité. "Nous sommes des gens qui dialoguent. En plus maintenant avec Aubameyang et Umtiti, ils s'entendent très bien et il y a une bonne ambiance. Je le vois heureux.", a estimé Laporta, content du recrutement de l'ancien joueur d'Arsenal, qui pourrait favoriser le bien-être de Dembélé en Catalogne et par conséquent de sa prolongation.