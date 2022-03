PSG: Barcelone tente sa chance pour Mbappé, et ce n’est pas forcément mort

Le FC Barcelone s’intéresserait à Kylian Mbappé et tenterait de le convaincre de rejoindre la Catalogne à l’issue de son contrat au PSG en fin de saison. Selon le journal L’Equipe, le club blaugrana part avec du retard sur Paris et le Real mais l’attaquant n’a pas dit non.

Voilà une belle semaine de Clasicos entre le Barça et le Real. Si les équipes féminines et masculines du club blaugrana ont battu leurs rivales madrilènes ces derniers jours, le président Joan Laporta espère en faire autant avec Florentino Perez. Selon les informations du journal L’Equipe, le dirigeant catalan s’immiscerait dans le dossier Mbappé et souhaiterait convaincre l’attaquant de 23 ans de devenir le nouveau fer de lance du projet sportif barcelonais.

A un peu plus de trois mois de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé n’a toujours rien acté pour son avenir. Ni une prolongation à Paris, ni une arrivée au Real. Et le Barça compte bien en profiter pour griller son rival ibérique en lui chipant le buteur tricolore.

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Mbappé n’a pas dit non à ce prétendant surprise

Présenté comme un duel entre le Real Madrid et le PSG depuis de nombreux mois, l’avenir de Kylian Mbappé pourrait donc s’écrire en Catalogne. Le champion du monde 2018 n’a, semble-t-il, pas fermé la porte et conserve un immense respect pour le Barça.

Le Parisien serait même prêt à écouter les arguments de la direction catalane et ainsi confirmer qu’il n’a toujours pas tranché pour son prochain club. Certes, le Barça part de loin, mais cette irruption dans le dossier Mbappé traduit la volonté de revenir sur le devant de la scène continentale.

>> Francfort-Barça et le meilleur de la Ligue Europa, c’est sur RMC Sport

Barcelone prêt à un effort financier

Exsangue sur le plan financier à l’arrivée de Joan Laporta voilà un peu plus d’un, le Barça connait un redressement spectaculaire. Incapable de formuler une offre pour retenir Lionel Messi, le club blaugrana multiplie à présent les pistes de prestiges.

Si le transfert d’Erling Haaland, lié à Dortmund jusqu’en 2024, est compliqué à réaliser sur le plan économique, Kylian Mbappé constitue une opportunité à ne pas manquer. Certes, les demandes salariales du Français sont importantes mais l’idée de recruter un tel joueur librement a tout de la bonne affaire.

Une rencontre avec Xavi?

A l’heure où l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG s’écrit en pointillés et où Carlo Ancelotti est vivement critiqué à Madrid, le Barça dispose d’un entraîneur indéboulonnable sur son banc de touche. Icône et légende vivante en Catalogne, Xavi Hernandez a redressé l’équipe depuis son arrivée. Entre un football léché et des résultats en nette amélioration, Barcelone va mieux sportivement et le technicien pourrait bien s’appuyer sur cette réussite pour persuader Kylian Mbappé de le rejoindre.

La direction catalane souhaiterait ainsi que le buteur du PSG et des Bleus rencontre Xavi pour discuter de son projet et lui vanter la vie au Barça. Une technique d’approche déjà utilisée voilà quelques semaines dans le dossier Haaland. Accompagné de Jordi Cruyff, l’entraîneur blaugrana s’est rendu en Allemagne pour rencontrer le buteur norvégien du BVB. Mais à l’inverse du "Cyborg" où le Barça fait partie des deux ou trois prétendants favoris, l’actuel troisième de Liga part avec une longueur de retard sur le PSG et le Real pour Mbappé. Cela ne l’empêche pas de rêver en grand.