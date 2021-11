Mercato en direct: Sylvinho critiqué au Brésil

Corinthians a lourdement chuté face à l'Atlético Mineiro (3-0), mercredi lors de la 31e journée du championnat brésilien. Un revers qui met Sylvinho sous le feu des critiques. Les choix tactiques de l'ancien technicien de l'OL interrogent même s'il défend son bilan.

"Nous sommes directement en mesure de décrocher une place en Libertadores, ce qui n'était pas possible depuis un certain temps, rappelle-t-il alors que son équipe est sixième du classement. Jusqu'à présent, nous étions la deuxième meilleure défense du championnat, nous voulons nous améliorer, mieux connaître les joueurs récemment arrivés. Beaucoup jouent bien et se révèlent."