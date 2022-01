Barça: les agents de Dembélé ont rencontré Xavi pour trouver une solution

Les médias catalans annoncent ce mercredi soir qu'une réunion a eu lieu entre Xavi et les agents d'Ousmane Dembélé. Ceux-ci ont plaidé auprès du manager la volonté de trouver une solution pour débloquer la situation.

Le feuilleton Ousmane Dembélé approche de son dénouement. Alors que la fin du mercato d'hiver arrive à grands pas (31 janvier à 23h59), le sort de l'international français n'est toujours pas réglé et continue à faire des remous en Espagne.

Ce mercredi, les médias catalans Mundo Deportivo et Sport expliquent qu'une réunion s'est tenue mardi dans l'après-midi entre Xavi et les représentants du joueur, à savoir ses agents Moussa Sissoko et Marco Lichesteiner. Ces derniers ont voulu assurer à l'entraîneur du Barça la volonté de l'ailier de 24 ans de rester lié au club la saison prochaine et de renouveler son contrat, qui prend fin en juin prochain.

Ce message avait déjà été transmis de la part de Dembélé à son entraîneur il y a quelques jours mais cette réunion va sans doute clairifier les choses pour le club comme pour le joueur, dans le flou des suppositions depuis plusieurs semaines et dont la situation contractuelle est suivie de très près, y compris par d'autres clubs européens. Ses agents prévoient de rester à Barcelone ces prochains jours jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante pour les deux parties soit trouvée.

Du côté du Barça, rapporte Mundo Deportivo, la situation n'a pas changé : si le Français ne renouvelle pas son contrat d'ici la fin du mercato, celui-ci devra prendre la porte de sortie. Un ultimatum public avait même été lancé avant le match de coupe du Roi face à Bilbao le 20 janvier dernier. Dembélé avait même été exclu de la liste des joueurs retenus pour ce match, avant, dimanche matin, de manquer à l'appel à l'entraînement en raison de problèmes d'estomac.

Le dossier Dembélé est crucial pour la direction catalane puisqu'il conditionne également la venue de possibles renforts au sein du club. Son départ allégerait considérablement la masse salariale du Barça.