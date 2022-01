Barça: la tension monte encore avec Dembélé, absent de l'entraînement pour des "maux de ventre"

Ousmane Dembélé ne s'est pas présenté ce dimanche matin à la convocation de Xavi avant qu'il ne donne le groupe pour le match contre Alavés (21h). Le Français a dit au club qu'il avait des maux d'estomac.

Nouveau rebondissement dans le dossier Dembélé. Le Français était le grand absent ce dimanche à l'entraînement du Barça, comme l'ont révélé AS et la chaîne La Sexta. Tous les joueurs disponibles de l'équipe avaient rendez-vous dès le matin avant que Xavi ne donne la liste des convoqués pour le match de Liga contre Alavés ce dimanche soir. Petit à petit, ils se présentent tous, mais au fil des minutes, il manque toujours un joueur : Ousmane Dembélé.

Le club l'a rapidement appelé pour qu'il vienne à la convocation au centre d'entraînement du club, mais l'ailier français s'est excusé, déclarant qu'il était malade à cause de problèmes d'estomac. Malgré un communiqué du Barça officialisant son absence pour cause de "maux de ventre", l'excuse de Dembélé n'aurait pas été jugée crédible par le club. Les médecins n'auraient pas pu constater son problème de santé. On lui aurait signifié qu'il serait sanctionné pour avoir violé les règles qui obligent les joueurs à se rendre dans les installations avant la possibilité de faire partie de l'expédition. L'affaire serait maintenant entre les mains du département juridique du club pour évaluer la gravité de l'infraction commise par le joueur et la sanction correspondante.

Ousmane Dembélé n'a pas été retenu par Xavi pour le déplacement à Alavés ce dimanche. Le Français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone et pourrait partir libre en juin prochain si les deux parties ne s'entendent pas sur un contrat. Alors que le directeur général du Barça lui avait demandé de "partir tout de suite", Xavi en avait remis une couche samedi en conférence de presse d'avant-match : "La situation d'Ousmane n'a pas changé, il sait dans quelle situation il se trouve et il doit décider. Rien n'a changé."

S'il est peu probable de revoir Ousmane Dembélé vêtir à nouveau le maillot blaugrana, cette absence à l'entraînement pourrait coûter très cher au joueur, qui jusque là était défendu par le syndicat des joueurs. On se souvient que celui-ci avait déjà séché l'entraînement à Dortmund, pour forcer son transfert vers le FC Barcelone. Si l'agent du joueur assure aujourd'hui vouloir toujours discuter avec le club, les deux parties semblent désormais dos à dos.