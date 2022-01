Barça: quelle issue pour Dembélé?

La rencontre entre les agents d’Ousmane Dembélé et Xavi mercredi a relancé l’espoir d’une prolongation du Français au Barça. Mais tout reste compliqué dans ce dossier du grand bluff.

Un coup de bluff et un tournant mercredi?

Les médias espagnols étaient bien informés sur l’arrivée de l’agent d’Ousmane Dembélé à Barcelone, mercredi. Ils l’ont ainsi attendu à l’aéroport et le téléphone de ce dernier s’est alors mis a sonné devant les caméras, à qui l’identité de l’interlocuteur n’a pas échappé. "Leonardo PSG", s’est ainsi affiché sur l’écran de Moussa Sissoko, qui n’a pas vraiment cherché à le cacher.

Coïncidence ou coup bluff, cette entrée en matière résume la situation sur ce dossier où les deux parties jouent au poker menteur depuis de longs mois. Quelques heures plus tard, l’espoir est tout de même revenu sur ce dossier avec la rencontre entre Sissoko et Xavi pour évoquer la situation de l’international français. Le clan de l’ailier souhaiterait reprendre les discussions pour une prolongation alors que son contrat court jusqu’en juin.

Une prolongation ou un départ?

Le fil n’est pas rompu et c’est peut-être une bonne nouvelle pour le Barça sur ce dossier, alors que Mateu Alemany, directeur technique, avait acté la rupture la semaine dernière. "Dembélé doit partir", avait-il lancé face à l’échec des négociations pour un nouveau bail. Avec une décision ferme – et la seule que le club peut activer dans ce dossier:- celle de ne plus faire jouer le Français pour la fin de la saison. Une manière de pousser à la prolongation ou à un départ en janvier avant d’obtenir une petite indemnité compensatrice.

A la cave pendant six mois, vraiment?

La position ferme du Barça sur le cas Dembélé pourrait ne pas être sans conséquence sportivement. Seulement cinquième de Liga, l’équipe doit composer sans Ansu Fati, absent plusieurs semaines. Et le club a une marge de manœuvre quasiment nulle pour recruter malgré la multiplication des pistes dans la presse, dont celle menant à Adama Traoré.

Mais le Barça ne pourra pas recruter sans départ, ni baisses de salaire comme celle de Samuel Umtiti. Se passer d’Ousmane Dembélé, l’un des rares joueurs de l’effectif à pouvoir faire des différences, serait sportivement compliqué à tenir. Et comme le Français n’envisage pas de quitter le club cet hiver, il ne permettra pas au club de recruter

Dembélé bloque le mercato

En refusant pour le moment de prolonger et de partir cet hiver, Ousmane Dembélé gêne bien le Barça. Car le club ne peut pas recruter sans départ. Le Barça pousse donc pour le départ du champion du monde 2018 pour agir. Tout est bloqué pour le moment à l’instar de l’arrivée d’Alvaro Morata, érigé en priorité par Xavi. L’attaquant espagnol veut venir, la Juventus et l’Atlético de Madrid sont d’accord pour le laisser partir. Mais le Barça n’a pas, pour le moment, les moyens d’acter son arrivée.

Quel club pour l'accueillir?

En cas de statu quo au 31 janvier, le Barça aura perdu l’un de ses derniers leviers sur ce dossier. Depuis de longs mois, le club craint un départ libre de son attaquant recruté en 2017 contre au moins 140 millions d’euros (selon les bonus). Face aux refus de prolonger de "Dembouz", les dirigeants comptaient sur le mois de janvier pour lui trouver une porte de sortie.

Selon la presse catalane, ils l’ont ainsi proposé à Manchester United, courtisan de longue date, et Newcastle, nouveau riche du football mondial. Son nom est aussi revenu du côté du PSG, comme l’a rappelé son agent en dégainant l’appel supposé de Leonardo. La tendance à un départ en janvier s’amenuise au fil des heures. Mais mes clubs cités précédemment seront toujours aux aguets l'été prochain si Dembélé n'étend pas son bail d'ici là.