Barça: un nouveau rebondissement dans le feuilleton Dembélé enflamme les réseaux sociaux

Arrivé mardi à Barcelone pour échanger avec la direction du club catalan, l’agent d’Ousmane Dembélé a involontairement fait réagir après une drôle de vidéo captée par l’émission El Chiringuito.

Ousmane Dembélé contre le Barça, acte 25 multiplié par l’infini. Chaque semaine, chaque jour semble donner lieu à un nouvel épisode du feuilleton autour de la prolongation de l’ailier français. Arrivé la veille en Catalogne pour y rencontrer les dirigeants de l’entité blaugrana, Moussa Sissoko se retrouve en une des médias espagnols ce mercredi.

Outre les difficultés à trouver un accord avec Barcelone, l’agent de "Dembouz" a fait le bonheur de l’émission El Chiringuito au moment de sortir de l’aéroport. Si le représentant ne s’est pas exprimé directement, son téléphone l’a fait pour lui.

Un appel de Leonardo?

Après avoir passé la porte automatique de l’aéroport, Moussa Sissoko tenait une sacoche dans la main droite et son portable dans la gauche. Les journalistes de l’émission El Chiringuito se sont ensuite amusés à zoomer à fond sur le téléphone de l’agent lorsqu’il a sonné.

Quelques gros plans supplémentaires et une musique épique ont permis de tenir en haleine les fans jusqu’à la révélation de l’interlocuteur: "Leonardo Psg". Afin de ne pas alimenter les rumeurs, le représentant d’Ousmane Dembélé n’a pas immédiatement répondu et a attendu de monter dans un véhicule pour s’intéresser cet appel.

Le PSG attentif à la situation de Dembélé

Impossible de savoir si c’est bien le directeur sportif du PSG qui a essayé de joindre Moussa Sissoko.

Selon les informations révélées par RMC Sport début janvier, le club francilien reste attentif à l’évolution des négociations entre le champion du monde 2018 et le Barça. Paris envisagerait de le récupérer libre pendant l’été 2022.

Sans avoir confirmation du nom de l’interlocuteur de l’agent de l’ailier tricolore, la séquence a beaucoup fait réagir après sa diffusion sur les réseaux sociaux. Certains ont savouré les moyens techniques mis en place par le média pour isoler les images à la façon d’une enquête sur un fait divers.

"On dirait un reportage français avec le même style de voix off type enquête exclusive", a lancé un internaute. Un autre s’est fendu d’un efficace "sont fous ces Espagnols".

Du côté des supporters du Barça, là aussi la séquence a entraîné de nombreuses réactions. Des fans catalans sont blasés de la situation et espèrent le voir partir ou a minima prendre une décision. Côté PSG, les internautes semblent partagés entre ceux qui s’enthousiasment d’une éventuelle arrivé et ceux qui n’espèrent pas la signature d’Ousmane Dembélé en Ligue 1.



D’autres se sont rapidement enthousiasmés, ou non, à l’idée de voir le PSG négocier pour Ousmane Dembélé. Dans ce dossier à suspens, une seule chose semble certaine: "Dembouz" ne laisse personne indifférent.