Barcelone: "Il ne s’est pas senti bien", Xavi justifie l'absence de Dembélé à l'entraînement

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, a brièvement évoqué la situation d’Ousmane Dembélé, dimanche après le succès de son équipe à Alavès (0-1) lors de la 22e journée de Liga.

Le FC Barcelone a disputé son deuxième match sans Ousmane Dembélé, dimanche lors de sa victoire à Alavès (0-1). L’ailier français ne sera plus convoqué avec le club s’il ne prolonge pas son contrat ou s’il ne quitte pas le club cet hiver, a annoncé le directeur technique, Mateu Alemany, la semaine dernière. Il n’avait donc pas été convoqué pour la rencontre par Xavi, l’entraîneur, qui a brièvement évoqué le sujet à l’issue de la rencontre.

"Il connaît la situation"

"Honnêtement, la situation est la même, a déclaré le technicien. Il ne s’est pas senti bien mais il connaît la situation. Ce n'est pas important."

Dembélé était absent du rassemblement du club, dimanche matin avant la rencontre. Il s’est excusé en évoquant des problèmes gastriques. S’il n’est plus convoqué pour les matchs, l’ancien Rennais est toujours attendu à l’entraînement puisque le club ne peut pas l’écarter du groupe professionnel, pour ne pas se mettre en faute d’un point de vue réglementaire.

Une réunion en début de semaine?

Dembélé arrive en fin de contrat l’été prochain et, face aux refus de son entourage de prolonger, le Barça pousse pour le transférer cet hiver afin d’obtenir une indemnité de transfert. Les discussions pour un nouveau contrat traînent depuis de longs mois. Selon Sport, l’entourage du joueur considérerait qu’elles ne sont pas rompues malgré la mise à l’écart de l’international français. L’agent de Dembélé envisagerait même de discuter avec les dirigeants catalans en ce début de semaine.

S’il ne partait pas et ne prolongeait pas, Dembélé devrait donc suivre la deuxième partie de saison loin du terrain. Le joueur avait réagi à la décision du club la semaine dernière en dénonçant les rumeurs à son sujet.

"Depuis 4 ans, je n’ai fait que lire des choses dites à mon sujet sans prendre la peine de me justifier, explique-t-il. Depuis 4 ans, la calomnie est fréquente. Depuis 4 ans, on parle à ma place, on ment honteusement avec pour seul but, l’intention de me nuire. Depuis 4 ans, j’ai fait le choix de ne jamais répondre, de ne jamais me justifier. Etait-ce une erreur ? Assurément. A compter d’aujourd’hui, cela est terminé. A compter d’aujourd’hui, je vais répondre avec sincérité et sans céder à quelconque chantage. J’ai 24 ans et comme tout homme, j’ai des défauts, des imperfections."