Barça: Xavi serait déçu par Dembélé, qui a choisi le PSG

Xavi aurait un peu de mal à encaisser les envies de départ d'Ousmane Dembélé lors du mercato estival. L'entraîneur du FC Barcelone n'aurait pas apprécié de voir son joueur se mettre d'accord avec le Paris Saint-Germain après lui avoir parlé de son rêve de gagner la Ligue des champions avec les Catalans cette saison.

En attendant de savoir où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG est passé à la vitesse supérieure pour renforcer son attaque. Si la recherche d'un numéro 9 n'a pas encore été fructueuse malgré plusieurs pistes de renom, Ousmane Dembélé devrait bien s'enager avec le club parisien lors du mercato estival.

L'opération n'est pas bouclée mais la direction parisienne négocie avec celle du Barça pour un transfert qui ne dépassera pas un prix de 50 millions d'euros. Un possible départ qui a du mal à passer auprès de Xavi selon les informations dévoilées ce mardi par le journal AS. L'entraîneur blaugrana aurait en travers de la gorge la volte-face du champion du monde qui lui aurait signifié de belles ambitions avec Barcelone.

Dembélé rêvait de gagner la C1 avec le Barça

A en croire les éléments du quotidien madrilène, Ousmane Dembélé a récemment échangé avec Xavi pour lui assurer qu'il rêvait de gagner la Ligue des champions avec le Barça en 2023-2024. Quelques jours plus tard, l'option PSG est entrée dans une autre dimension et l'ailier français a décidé de revenir en Ligue 1 à un an de la fin de son contrat en Espagne.

Après avoir apporté son soutien à "Dembouz" lors de ses périodes de doute ou à l'infirmerie, l'entraîneur n'aurait donc pas apprécié cette volte-face de l'un de ses chouchous. La déception du staff est barcelonais est à la hauteur de l'importance d'Ousmane Dembélé en équipe première.

Xavi plus froid avec Dembélé?

Véritable feu follet sur son aile droite, le "Moustique", comme le surnomment les Espagnols, a souvent fait mal aux défenseurs adverses ces dernières saisons. En 2022-2023 et malgré une absence de presque trois mois entre février et fin avril, le joueur de 26 ans a dipusté 35 rencontres toutes compétitions confondues avec le Barça pour 8 buts et 9 passes décisives.

Déçu par Ousmane Dembélé, Xavi aurait traité l'international tricolore de manière assez froide depuis l'annonce de son intention de signer au PSG alors que le club catalan se voyait bien essayer de le prolonger jusqu'en 2027. Arrivé à Las Vegas avec le reste du groupe blaugrana, le Français ne devrait pas jouer en amical contre l'AC Milan ce mercredi (5h, heure française). Un départ aux allures de piqûre en plein coeur pour son entraîneur.