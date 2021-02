Bayern: Alaba confirme son départ, mais conserve le mystère sur son futur club

Le couteau-suisse autrichien David Alaba a confirmé mardi qu’il quitterait le Bayern Munich à la fin de la saison, sans dévoiler sa future destination. Annoncé proche du Real Madrid, le défenseur de 28 ans n’a pas écarté de la course un autre géant d’Espagne.

Cette fois, c’est la bonne. Après bientôt treize ans de (très) bons et loyaux services, David Alaba va quitter le Bayern Munich. Le départ de l’international autrichien de 28 ans semblait inéluctable, lui qui n’avait pas accepté la prolongation de contrat proposée par le géant allemand cet hiver.

En fin de contrat l’été prochain, celui qui évolue souvent en défense centrale, a beaucoup joué latéral gauche mais dépanne parfois au milieu, l’a confirmé en conférence de presse ce mardi. "J’ai pris la décision de chercher un nouveau challenge après cette saison, je vais quitter le club, a-t-il assuré. (…) Ce n’était pas une décision facile à prendre, parce que le Bayern est ma famille. Mais mon but est de progresser chaque année, et de sortir de ma zone de confort."

Des contacts avec le FC Barcelone

Si son nom est associé depuis des semaines au Real Madrid par l’ensemble des médias, qui croient savoir qu’un contrat astronomique l’y attendrait, David Alaba n’a pas confirmé sa signature à la Maison blanche. "Je n’ai pas encore décidé où je vais aller", a indiqué le gaucher, arguant lors de cette conférence de presse que son agent était également en contact avec le FC Barcelone.

>> Toutes les infos mercato à retrouver ici

Titulaire indiscutable dans le onze du Bayern Munich, il y a remporté deux Ligues des champions (2013, 2020), deux Coupes du monde des clubs, neuf titres de champion d’Allemagne et six Coupes nationales. Reconverti défenseur central depuis la saison dernière, il a notamment participé au formidable et historique sextuplé du club en 2019-2020: triplé Coupe-Championnat-Ligue des champions, Supercoupes d’Allemagne et d’Europe, et Mondial des clubs.

Le Bayern Munich avait déjà anticipé le départ d’Alaba, en annonçant dimanche la signature de l’international français Dayot Upamecano, qui rejoindra le club bavarois à l’issue de la saison.