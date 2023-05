Bordeaux: le recruteur Christian Larièpe, passé par Nantes et Marseille, est mort

Christian Larièpe, recruteur de Bordeaux (L2) passé par Nantes, Saint-Etienne ou Marseille, est mort brutalement à l’âge de 63 ans, mardi. Gérard Lopez, président des Girondins, a annoncé la triste nouvelle.

Un personnage du football français s’en est allé. Christian Larièpe, recruteur de Bordeaux en Afrique depuis 2021, est décédé brutalement à l’âge de 63 ans, mardi. Selon L’Equipe, il est tombé malade à son retour du Cameroun, victime d'une crise de paludisme. Il avait été hospitalisé en urgence, précise Sud-Ouest. Gérard Lopez, président de Bordeaux, a annoncé la terrible nouvelle sur Twitter, mardi soir.

"Un scout visionnaire"

"Il nous a quittés beaucoup trop tôt, a écrit le dirigeant bordelais. Il était un scout visionnaire pour notre club, notamment en Afrique. Mais il était surtout un proche, dont la solidité de nos relations se mesurait à leur constance dans les bons moments comme dans les mauvais. Ami fidèle, professionnel remarquable, amoureux du foot, son absence va laisser un grand vide."

Christian Larièpe © ICON Sport

Gérard Lopez collaborait avec Christian Larièpe depuis décembre 2016 alors qu’il était président de Lille. Les deux hommes ont poursuivi leur aventure commune en Gironde. Avant cela, Christian Larièpe avait occupé la direction des centres de formation de Saint-Etienne (1991-2000) et de Marseille (2003-2007). Il était devenu directeur sportif à Nantes (2007-2009) et avait même occupé le rôle d’entraîneur intérimaire en septembre 2008 après l’éviction du tandem Michel Der Zakarian - Baptiste Gentili et avant la nomination d’Elie Baup.

Il était également passé par Lausanne en 2000 où il avait collaboré avec Waldemar Kita, avant de retrouver le dirigeant franco-polonais à Nantes sept ans plus tard quand ce dernier avait racheté le club. Après son départ, Christian Larièpe a collaboré avec le Dynamo Moscou, puis avait intégré l’équipe de scouts de Monaco en 2012 avec Luis Campos, qu’il avait suivi à Lille, où il a donc connu Lopez.