Comment le PSG met tout en œuvre pour retourner la situation avec Mbappé

Kylian Mbappé, sanctionné par le PSG depuis plusieurs semaines, n'était pas sur le terrain samedi soir pour la reprise de la saison de Ligue 1 contre Lorient (0-0). Et si les deux parties campent toujours sur leurs positions, il se murmurait toutefois, ces dernières heures, que la tendance est à un rapprochement. Le club essaye en tout cas de retourner la situation.

Un joueur emblématique des dernières années comme Neymar sur le point de faire ses valises, un capitaine remplaçant pour le premier match de la saison en Ligue 1, un lofteur rappelé dans le groupe principal… On l’a compris ces derniers jours, les statuts des joueurs du PSG sont bousculés cet été, et pour chacun, la situation peut évoluer très vite, dans un sens comme dans l’autre. Kylian Mbappé ne fait pas exception à la règle.

Ecarté du groupe 1 de Luis Enrique depuis plusieurs semaines pour ne pas avoir souhaité activer une troisième saison optionnelle dans son contrat, l’attaquant n’était pas dans le onze de départ contre Lorient samedi, et pas non plus sur la feuille de match. C’est depuis les tribunes du Parc des Princes qu’il a vu ses coéquipiers batailler contre les Merlus (0-0). Et si les deux parties (le joueur et le club) campent toujours sur leurs positions, il se murmurait toutefois, samedi soir, que la tendance est à un rapprochement.

L'idée est toujours de le faire prolonger, avec la promesse d'un départ à l'été 2024

La situation actuelle ne rend service à personne, et le PSG s’efforce actuellement de renverser celle-ci. En mettant notamment à exécution – avec un an de retard – certaines promesses faites à Mbappé au printemps 2022.

Le recrutement de joueurs français de haut niveau, avec Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, va ainsi dans ce sens. Deux internationaux tricolores auxquels on pourrait peut-être ajouter Randal Kolo Muani, ciblé par le club de la capitale, pour un potentiel trio offensif 100% bleu.

Pareil pour la fin du recrutement "bling bling". Lionel Messi, après deux saisons de hauts et de bas, est parti à Miami, et Neymar pourrait filer en Arabie saoudite dans les prochains jours. Enfin, la nomination de Luis Enrique, entraîneur de très haut niveau, correspond aussi aux attentes initiales du champion du monde 2018.

Pour la direction parisienne, au-delà de mettre fin au bras de fer, l’idée est toujours de faire prolonger Kylian Mbappé d’un an, jusqu’en 2025, avec la promesse de le laisser partir au Real Madrid à l’été 2024. Transfert dans lequel le Paris Saint-Germain récupérerait évidemment une certaine somme.