PSG: le départ de Neymar n'est plus qu'une question de jours

INFO RMC Sport - Depuis la réunion révélée par RMC Sport au cours de laquelle Luis Enrique et Luis Campos ont expliqué au joueur que le PSG ne comptait plus sur lui, tout s'est accéléré pour Neymar. Selon nos informations, le Brésilien est désormais tout proche d'un départ.

Tout sera finalement allé très vite pour le dossier Neymar: le Brésilien, sous contrat jusqu’en 2027, est désormais tout proche de la sortie du PSG. L'élément qui aura tout accéléré, c'est cette discussion révélée par RMC Sport au cours de laquelle Luis Enrique et Luis Campos ont expliqué au joueur que Paris ne comptait pas sur lui cette saison: façon de dire qu'il lui fallait se trouver un nouveau club.

>>> Le mercato en direct

Al-Hilal et le PSG sont d’accord

L'accord est désormais tout proche pour la signature avec Al-Hilal en Arabie saoudite. Sauf retournement de situation, il devrait quitter Paris. Neymar avait plusieurs pistes ces derniers temps, notamment en MLS, mais le club saoudien était, comme expliqué par RMC Sport, une piste chaude. Tout a avancé vite ces dernières heures: le PSG et Al-Hilal sont tombés d'accord et Neymar est ok avec le club de Saudi Pro League. Aucun montant n'a pour l'instant filtré.

Mais ce départ du PSG pourrait se transformer en coup de billard à trois bandes. Neymar souhaitait rester encore une saison dans un grand championnat européen et n'a pas caché son envie d'un retour au Barça. Si Xavi a fait part de quelques réticences lors de ses récentes conférences de presse, Joan Laporta et la direction semblaient plus enclins à l'hypothèse d'un retour de l'ancien membre de la MSN (avec Lionel Messi et Luis Suarez), comme l'indique la presse catalane depuis plusieurs jours.

Le Barça dans un deal à trois clubs?

Vendredi soir, un pas de plus avait été franchi avec la prise de parole du nouveau capitaine du FC Barcelone, Sergi Roberto, qui a ouvert grand la porte à Neymar: "Je serais ravi, c'est un ancien coéquipier mais aussi un ami avec qui on a vécu de très belles choses. Quand il était là, j'ai vécu mes meilleures années au sein de l'équipe première, on a tout gagné. C'est un joueur très différent, je suis sûr qu'il nous apporterait beaucoup", expliquait le milieu de terrain à Sport, ajoutant avoir discuté avec le Brésilien, qui "serait ravi" de revenir. Mais la formule reste à déterminer: compte tenu de sa situation financière, le Barça n'a que très peu de budget et pourrait donc être séduit par l'option d'un prêt d'un an de la part d'Al-Hilal.

La vraie fin d’une ère à Paris

Quoi qu'il en soit, Neymar est tout proche de quitter le PSG: son départ très probable symboliserait une vraie fin de cycle à Paris, après le départ de Lionel Messi à l'Inter Miami, à l'issue de son contrat parisien. Plus de Neymar, plus de Messi et un Mbappé à qui le club montre la sortie dès cet été pour ne pas qu'il parte libre en juin 2024... en somme, la fin de la politique du All Star Game dans les rangs parisiens. Le groupe retenu par Luis Enrique pour la réception de Lorient en Ligue 1 ce samedi, sans Neymar ni Mbappé, allait déjà dans ce sens.