Cristiano Ronaldo de retour au Sporting? Amorim balaie l'idée: "Nous n'avons pas l'argent"

Écarté quelques jours avant d'être réintégré mardi à l'entraînement de Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait tenter de partir dès janvier. Interrogé sur un potentiel intérêt du Sporting, l'entraîneur du club portugais a balayé la rumeur, faute de moyens financiers.

"Tout le monde au Sporting rêve de son retour. Mais nous n'avons pas l'argent pour payer son salaire", a répondu Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting en conférence de presse, à propos d'un éventuel intérêt du club portugais pour Cristiano Ronaldo cet hiver.

Le technicien était en conférence de presse mardi, avant le match de son équipe, qui se déplace à Tottenham ce mercredi, après les deux défaites coup sur coup face à l'OM. Tout sourire, l'entraîneur portugais a dévoloppé: "Je pense qu'il est heureux à Manchester United mais il ne joue pas, c'est le problème."

"C'est le problème de Ten Hag"

Après avoir répondu avec honnêteté à la question, le technicien n'a pas voulu s'attarder sur le sujet. "J'ai mes problèmes avec certains joueurs du Sporting à résoudre, c'est le problème de Ten Hag", a t-il expédié, préférant se concentrer, logiquement, sur le match qui attend son équipe: "Je veux juste battre Tottenham."

A égalité avec l'OM à six points (mais derrière à cause des confrontations directes), le Sporting doit absolument faire un résultat à Londres ce mercredi pour garder son destin en mains. Dans le cas contraire, les Portugais pourraient être au pire éliminés (s'ils perdent et que l'OM l'emporte), ou suspendus au résultat des phocéens lors de la dernière journée (si jamais l'OM ne s'impose pas à Francfort ce mercredi).