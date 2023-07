Daniel Riolo: "Mbappé sera au PSG la saison prochaine"

Daniel Riolo a partagé ce lundi dans l'After Foot ses informations sur l'épineux dossier autour de l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Et il est formel: l'attaquant français ne partira pas lors du mercato estival.

En fin de contrat à l'été 2024, Kylian Mbappé a mis ces dernières semaines le feu au PSG en refusant de prolonger. Après l'ultimatum du club francilien et du président Nasser al-Khelaïfi - accepter un nouveau bail ou s'en aller lors du mercato -, la position de l'attaquant n'a pas changé selon les informations de Daniel Riolo. Des éléments qui interviennent après un entretien au vitriol où Leonardo a ouvertement taclé la star tricolore.

"Est-ce que les tirs de Leonardo nous apprennent quelque chose? […] Bien sûr que c’est une commande. Ils nous prennent pour des cons avec leur bataille de communication au PSG. Je veux bien qu’ils fassent passer Mbappé pour le grand méchant loup. Aucun problème. Ils se sont mis dans la m…. avec leur situation de contrat, Mbappé a réagi, aujourd’hui c’est bras de fer, a expliqué Daniel Riolo ce lundi dans l'After Foot, sur RMC. Mais moi je vous annonce quelque chose ce soir: Mbappé sera au PSG la saison prochaine. Est-ce que c’est une info? Oui. […] Même s’ils (les dirigeants parisiens, ndlr) assument jusqu’au bout et mettent Mbappé sur le banc, Mbappé reste au PSG. Mbappé reste au PSG. Il est prêt à accepter cette situation."

"Le mec est traîné dans la boue"

Priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé ne devrait donc pas bouger... pour le moment. Si le PSG espère le vendre pour près de 200 millions d'euros, l'attaquant de 24 ans n'a pas l'intention de partir lors du mercato. Encore moins après avoir vu le club égratigner publiquement son image ces dernières semaines.

"Le mec est traîné dans la boue, ils font tout pour que sa cote de popularité… Dans cette histoire je ne comprends pas pourquoi il faut absolument être dans un camp. Moi je ne veux pas être dans un camp, cela ne m’intéresse pas et j’essaye d’avoir une analyse objective de la situation, a encore expliqué Daniel Riolo ce lundi sur RMC. Comment en est-on arrivé à cette situation contractuelle? Qui a décidé de cette situation? Aujourd’hui, quelle est la sortie possible? Il n’y en a pas. La seule sortie, si le PSG veut continuer à jouer les gros bras, c’est de dire à Mbappé que comme il n’a pas prolongé, et il ne prolongera pas, il restera sur le banc toute la saison."

"Pas la même limonade pour Luis Enrique"

Fraîchement nommé à la tête de l'équipe première après le départ de Christophe Galtier, Luis Enrique ne sait donc toujours pas s'il pourra utiliser Kylian Mbappé lors de la saison 2023-2024. Selon Daniel Riolo, ce conflit larvé entre le PSG et l'attaquant pourrait conduire à le voir cirer le banc toute la saison. Une situation qui obligerait son nouvel entraîneur à s'en passer au moment de choisir son onze.

"On est le 10 juillet et je pense que cela ne sera pas la même limonade pour Luis Enrique de construire une équipe avec ou sans Mbappé, a finalement analysé le journaliste. Je ne dis pas qu’il ne peut pas le faire, une équipe peut gagner sans Mbappé. Mais on va dire à Luis Enrique qu’il a Mbappé dans son effectif mais qu’il ne peut pas le faire jouer. C’est ce film-là qu’on est en train de nous proposer…"

Et Daniel Riolo de conclure en martelant: "Mbappé ne veut pas partir cette année. Il l’a dit mille fois, il ne partira pas cette année. Il ne veut pas partir cette année."