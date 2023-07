PSG: après le Cameroun, Mbappé va se rendre en Algérie

Après son voyage au Cameroun, où il a reçu un accueil digne d’une rockstar, Kylian Mbappé devrait prochainement séjourner en Algérie, selon les dires de Fayza Lamari, sa maman et agente.

Bientôt un accueil de rockstar à prévoir pour Kylian Mbappé en Algérie ? Après avoir suscité un énorme engouement pendant plusieurs jours au Cameroun, le pays natal de son père, Wilfrid, l’attaquant du Paris Saint-Germain devrait prochainement réitérer l’expérience en Algérie, le pays d'origine de sa ma maman, Fayza Lamari.

"Il est important pour nous de visiter ses pays d’origine, à savoir le Cameroun et l’Algérie, a confié Fayza Lamari, qui est aussi son agente, au micro de plusieurs médias camerounais. Il est Français et fier de l’être, mais aussi fier de ses racines. Dans le domaine qui nous tient à cœur, c’est-à-dire l’éducation, et permettre à ces enfants de pouvoir grandir sereinement."

Retour à l'entraînement le 17 juillet

En plein feuilleton de sa prolongation et avant sa reprise de l’entraînement avec le PSG, prévue le lundi 17 juillet, Kylian Mbappé a quitté le Cameroun samedi. "Fin de cet incroyable séjour, a-t-il écrit dimanche matin sur son compte Instagram. Merci à tous les Camerounais pour ce magnifique accueil, j’ai profité de chaque instant. A bientôt j’espère."

Dans le pays natal de son père, Mbappé a multiplié les activités. Le capitaine des Bleus a notamment rencontré des responsables politiques camerounais comme le Premier ministre Joseph Dion Ngute, joué au basket avec Joakim Noah ou partagé un repas avec l’ancienne star de l’UFC Francis Ngannou. Il s’est également rendu dans une école pour enfants sourds et malentendants que sa fondation finance,