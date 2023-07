PSG: "Pas d'éthique, ni de respect", Di Canio dénonce "l'indécence" de Mbappé

Ancienne légende de West Ham et de la Lazio, Paolo Di Canio regrette le comportement de Kylian Mbappé, capable de "crises de colère" pour l'ancien attaquant. Ce dernier estime que le PSG "doit faire le moins de dégâts possibles" face à la situation.

L'avenir de Kylian Mbappé continue d'agiter la planète football. Alors que le Français a exprimé son choix de ne pas activer l'année supplémentaire dans son contrat et ainsi partir libre en 2024, Nasser Al-Khelaïfi ne l'entend pas de cette oreille et lui a lancé un ultimatum lors de la présentation de Luis Enrique.

Dernier épisode en date du feuilleton Mbappé: son interview dans les colonnes de France Football, dans lesquelles il estime que jouer à Paris "n'aide pas beaucoup" à mettre ses performances en valeur. Ce nouvel épisode a fait sortir de ses gonds Leonardo, qui a appelé le champion du monde 2018 à quitter le club de la capitale.

>> L'actualité du PSG en direct

Di Canio regrette "les crises de colère" de Mbappé

En plein conflit avec Paris concernant son avenir, Kylian Mbappé a été interpellé par Paolo Di Canio. Au micro de Sky Sports Italia, l'ancien attaquant de la Lazio déplore les "crises de colère" du capitaine de l'équipe de France. "Le PSG s'est mis dans cette situation, l'a choyé et il est devenu une marque mondiale. (Le club) est déjà tombé dans le panneau l'année dernière et maintenant Mbappé continue de faire des siennes. On peut parler des erreurs du PSG mais il y a aussi l'indécence du garçon. J'appelle ça de l'indécence parce qu'il en a déjà profité l'année dernière et maintenant il veut jouer un an et partir ensuite comme agent libre pour gagner de l'argent au Real Madrid".

Pour l'ex-buteur italien, le comportement du Français est "une honte absolue" puisqu'il n'a pas "d'éthique ni de respect" à l'égard du club de la capitale, surtout "après avoir gagné 200 ou 300 millions d'euros". Les derniers remous de la star du PSG joue sur sa cote de popularité. S'il a été accueilli en grande pompe au Cameroun, pays natal de son père, Mbappé est toujours considéré comme sympathique (70%) mais le Parisien a perdu dix points par rapport à 2019, selon un sondage Odoxa réalisé pour RTL et Winamax.