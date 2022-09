"Des joueurs de qualité, des vainqueurs", Bosz content du mercato de l'OL

L'Olympique Lyonnais s'est concentré sur des joueurs d'expérience cet été, qui connaissent très bien Lyon pour certains d'entre-eux. Un mercato qui plaît à Peter Bosz.

Privé de coupe d'Europe, Lyon a soigné son entrée. Dix points sur douze possibles, trois victoires et un nul au compteur, les Gones réalisent un début de saison convaincant, se démarquant dans le wagon de tête. Selon Peter Bosz, le mercato lyonnais n'est pas étranger à ça et les profils ciblés ont fait la différence.

"Les joueurs qui sont arrivés sont des joueurs de qualité. Ce n'est pas moi qui ai choisi mais j'ai essayé de donner mon avis. On avait besoin de monter le niveau, avec des joueurs de qualités, des vainqueurs. On le voit depuis le début de la saison", a constaté l'entraîneur néerlandais en conférence de presse.

Des joueurs d'expérience et qui connaissent la maison

Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, deux anciens de la maison qui ont su apporter leur expérience, mais aussi Nicolas Tagliafico, l'expérimenté latéral argentin. L'OL a recruté majoritairement local et intelligent, en se basant sur des valeurs sûres - même si le physique de Corentin Tolisso reste incertain -. Ces joueurs apportent de la stabilité, de l'expérience et de la confiance: "ils permettent de ne pas prendre de but en fin de match, de garder un résultat. Finalement, de gagner des matchs, c'est le plus important. Et c'est plus facile quand tu es plus stable."

Sans compétition européenne, l'Olympique Lyonnais doit nourrir de grosses ambitions en championnat, en jouant a minima le podium.