The Best: pas de rencontre entre Laporta et Messi à Paris

En déplacement à Paris pour assister aux trophées The Best, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, n’a pas pu rencontrer Lionel Messi quelques jours après s’être entretenu avec son père. La presse catalane évoque un problème de timing.

Les retrouvailles entre Lionel Messi et le FC Barcelone attendront. Plus d’un an et demi après son départ fracassant de Catalogne, le lauréat du trophée The Best avait l’occasion de revoir Joan Laporta, son ancien président, présent à Paris pour assister à la cérémonie et notamment au sacre de sa joueuse Alexia Putellas. Une rencontre qui n’a finalement pas eu lieu, rapporte Mundo Deportivo.

Laporta "heureux" et "ému" après le sacre de Messi

Le quotidien catalan évoque un problème de timing pour expliquer ce raté, que cela soit avant ou après la cérémonie. La délégation du Barça aurait ainsi rapidement rejoint l’aéroport une fois la soirée bouclée. Décrit comme "heureux" et même "ému" au moment de l’annonce du sacre de son ancien joueur ce lundi soir, Laporta a également publié un message sur son compte Twitter dans la foulée de l'annonce.

"Félicitations Léo Messi!, s'enthousiasme le dirigeant. Une nouvelle reconnaissance bien méritée d'une carrière légendaire. Les Culers seront toujours fiers que vous fassiez partie de notre histoire".

Une rencontre entre Laporta et Jorge Messi il y a quelques jours

Pour rappel, Laporta avait rencontré Jorge Messi, le père de l’attaquant argentin, il y a quelques jours. La presse espagnole indiquait que les discussions auraient tourné autour d’un éventuel retour de Lionel Messi à Barcelone, difficilement réalisable en raison de la financière délicate du club blaugrana. Un hommage aurait aussi été discuté, alors que le joueur avait quitté le Barça à l’été 2021 sans avoir pu saluer son public.

Il s’agissait également de revenir sur les mots de Matias Messi, frère de la Pulga. "Nous n'allons pas revenir à Barcelone, avait-il déclaré il y a quelques semaines. Et si nous revenons, nous allons faire un bon nettoyage. Et notamment virer Joan Laporta, un homme ingrat".