FC Barcelone: le coup de pression de Xavi à Piqué

Présent en conférence de presse avant le match contre Valladolid ce dimanche, Xavi en a profité pour mettre un petit coup de pression à Gérard Piqué.

A moins d'une semaine de la fin du mercato, plusieurs joueurs du FC Barcelone ont été invités à trouver un point de chute (Braithwaite, Dest) et d'autres sont partis ou sur le départ (Umtiti, Aubameyang).

Si Gérard Piqué ne semble pas concerner par un départ, Xavi a tenu à mettre les choses au clair, il n'est pas intouchable: " C'est un joueur qui peut nous aider. Cela dépend de lui, de ses sentiments. Il y a de la concurrence à son poste et j'ai été clair avec lui quand je lui ai dit que nous allions nous renforcer à ce poste."

Gérard Piqué est resté sur le banc pour les deux premières journées de Liga, et l'entrée de Koundé dans l'équipe risque de ne pas arranger sa situation.

Koundé devrait pouvoir jouer

Interrogé sur le cas du défenseur français, Xavi s'est montré confiant, dans la lignée des informations de la presse espagnole vendredi: "nous sommes en négociations et nous sommes convaincus que demain il sera inscrit pour nous aider", a confié Xavi. Arrivé il y a près d'un mois en Catalogne, Koundé, non inscrit sur la liste de la Liga n'a pour le moment pris part à aucun des deux premiers matchs. S'il venait à être inscrit dès ce week-end, il fragiliserait un peu plus la position de Piqué dans l'effectif.

En quête de latéraux pour se renforcer, le Barça disposerait d'une enveloppe de 57 millions d'euros selon Marca.