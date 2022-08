Mercato: le Barça disposerait encore d'un sacré magot pour recruter

D’après le média espagnol Marca, le FC Barcelone, même s’il doit toujours régler ses problèmes de masse salariale, disposerait encore de 57 millions d’euros pour attirer de nouvelles recrues lors du mercato estival.

Jusqu’au bout du bout du mercato estival, le FC Barcelone devrait continuer à alimenter les plus folles rumeurs de transferts. En difficulté financière annoncée depuis le début de l’été, le club blaugrana disposerait pourtant toujours d’une enveloppe de 57 millions d’euros à utiliser sur le marché, à en croire le média espagnol Marca. Une somme qui pourrait encore gonfler en cas de ventes dans les prochains jours.

En début d’été, les dirigeants avaient en effet fixé une enveloppe d’environ 200 millions d’euros pour recruter cet été. Elle n’a pas complètement été utilisée sur les premières arrivées, celles de Robert Lewandowski (contre 50 millions d’euros), de Jules Koundé (50 millions d’euros) et de Raphinha (48 millions). Il en resterait donc une partie pour faire aboutir les derniers mouvements souhaités par Xavi, l’entraineur de l’équipe première, qui souhaiterait a minima voir arriver un latéral gauche et un latéral droit.

Une masse salariale toujours problématique

Le plus gros problème du Barça concerne encore une fois sa masse salariale, pour l’instant trop importante pour faire jouer de nouveaux joueurs en championnat. Recruté le 29 juillet dernier, Koundé n’a ainsi pu être inscrit en Liga que ce vendredi. En cas de nouvelles arrivées, il va donc falloir se débarrasser d’un ou plusieurs joueurs encombrants, dont Martin Braithwaite, avec qui un accord à l’amiable est actuellement étudié, et Pierre-Emerick Aubameyang, qui intéresse Manchester United et Chelsea.

De son côté, le Barça aurait déjà ciblé quelques profils pour les joueurs de côté qu’il souhaiterait voir arriver. À droite, les noms de Juan Foyth (Villarreal), Thomas Meunier (Borussia Dortmund) et Hector Bellerin (Arsenal) ont notamment circulé, tandis qu’à gauche, la priorité reste Marcos Alonso (Chelsea). En Catalogne, on ne désespère toujours pas non plus de voir arriver Bernardo Silva, même si Manchester City n’a pas paru disposé à discuter à son sujet ces derniers jours.