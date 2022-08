Mercato: soulagement au Barça, Koundé serait enfin inscrit auprès de la Liga

Plus d'un mois après son arrivée au Barça, Jules Koundé aurait enfin été inscrit auprès de la Liga, rapporte The Athletic ce vendredi. D'après Sport, cette opération est possible sans que le club catalan n'enregistre le moindre départ.

Presque un mois après l'officialisation de son arrivée en Catalogne, Jules Koundé devrait bientôt avoir l'opportunité de faire ses premiers pas avec le Barça. Selon The Athletic, le défenseur français aurait enfin été inscrit sur les listes de la Liga par les Blaugrana et il devrait donc être disponible dès dimanche contre Valladolid. L'ancien Bordelais était la dernière recrue catalane dans ce cas-là.

Une clause de départ faisait frémir les dirigeants catalans

D'après Sport, cette opération n'aurait pas nécessité le moindre départ, alors que la presse espagnole rapportait il y a quelques jours que le Barça devait débloquer 20 millions d'euros afin de pouvoir inscrire l'international français auprès de la Liga. Les dirigeants catalans vont pouvoir souffler, la clause qui permettait au Français de partir libre au 1er septembre s'il n'était pas inscrit faisant planer une menace constante au-dessus de leur tête.

Xavi devrait donc enfin avoir l'occasion de compter sur son nouveau défenseur, lui qui n'avait pas caché son exaspération au sujet de cette situation. "Ce qui me dérange, c'est de ne pas pouvoir faire jouer Jules Koundé. En plus, il s'entraîne bien, aujourd'hui s'il était inscrit, il aurait joué", avait déploré le technicien espagnol après la victoire de son équipe sur la pelouse de la Real Sociedad dimanche (4-1).