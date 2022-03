Fenerbahçe: Özil exclu de l’équipe première

Le club turc de Fenerbahçe a annoncé l’exclusion de l’équipe première de Mesut Özil et d’Ozan Tufan, ce jeudi sur Twitter, sans en préciser les raisons. Cela pourrait être dû à un récent remplacement à la mi-temps d’un match.

L’aventure de Mesut Özil (33 ans) à Fenerbahçe semble proche de la fin. Le club turc a annoncé la mise à l’écart de sa star, ce jeudi par le biais d’un message publié sur Twitter. Le milieu de terrain, Ozan Tufan (27 ans) est également concerné par cette sanction qui n’a pas été expliquée dans le message. "Nos joueurs de l'équipe première de football Mesut Özil et Ozan Tufan ont été exclus de l'équipe conformément à la décision prise", indique simplement le texte.

Il n'aurait pas aimé être remplacé

Cette décision intervient quatre jours après le match face à Konyaspor (2-1) au cours duquel Özil a été remplacé dès la mi-temps. Selon le média turc Fanatik, l’ancien joueur d’Arsenal n’aurait pas apprécié cette sortie prématurée et en aurait fait part à son entraîneur, Ismail Kartal. "J'aurais pu rester plus longtemps sur le terrain, avait-il confié à l’issue de la rencontre. J'essaie de contribuer à cette équipe."

Toujours selon le média turc, Ozan Tufan a pris le parti de son coéquipier en lançant à l’entraîneur que sa décision n’était pas juste. "Vous devez faire jouer tout le monde de manière plus équitable", a-t-il lancé à Kartal selon des propos rapportés par Fanatik. Le technicien a alors contacté la direction pour dénoncer ces prises de paroles qu’ils jugent déplacées dans leur forme autant que par le timing de celles-ci, juste après un match.

Les deux joueurs ne peuvent plus s’entraîner avec l’équipe première. Özil a rejoint le club stambouliote en janvier 2021 en provenance d’Arsenal, où l’aventure s’était mal terminée après huit ans passés au club. L’international allemand (92 sélections, 23 buts), qui a claqué la porte de la sélection après l’échec au Mondial 2018, n’avait disputé aucun match lors de sa dernière demi-saison à Londres.

Il avait affiché sa grande joie de rejoindre la Turquie en janvier 2021. Mais une blessure à la cheville a plombé ses premiers pas à Istanbul (11 matchs en 2020-2021). Il a démarré cette saison avec le brassard de capitaine et un apport plus fructueux sur le terrain (9 buts en 26 matchs) malgré de nouveaux pépins physiques (dos, aine, cheville). Après un mois d’absence pour des douleurs lombaires en janvier, il avait repris la compétition début mars. La suite de son aventure est aujourd'hui incertaine et un départ est évoqué par certains médias.