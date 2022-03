Mercato: Pogba serait courtisé par deux clubs de Premier League

Sky Sports croit savoir que deux clubs de Premier League s'intéressent à Paul Pogba, en fin de contrat avec Manchester United. Pour l'heure, il n'y aurait pas encore d'offre formelle.

En fin de contrat au terme du mois de juin, Paul Pogba pourrait rester en Angleterre, mais pas nécessairement à Manchester United. D'après une information avancée mercredi par Sky Sports, deux clubs de Premier League, non identifiés, sont intéressés par les services du milieu de terrain français de 29 ans.

Il est précisé qu'aucune offre formelle n'a été faite, mais que des contacts ont été établis avec l'entourage du champion du monde. Toujours selon le média britannique, ces deux équipes seraient en concurrence avec le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus et le Paris Saint-Germain.

Chez les Red Devils depuis 2016, Paul Pogba pourrait effectivement changer d'air cet été. "À Manchester United, est-ce que j’ai vraiment un rôle? Je pose la question et je n’ai pas la réponse", a-t-il déclaré dans une interview parue dans Le Figaro ce mercredi. "Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées", a-t-il aussi dit ce même entretien.

Son destin lié à celui de Rangnick?

Dix jours plus tôt, Paul Pogba, après la victoire 3-2 de Manchester United contre Tottenham, entretenait déjà le flou sur son avenir au micro de RMC Sport: "Vous savez que par rapport au coach, il y a des choses à voir. Pas de ma part, mais, moi, je veux bien finir ma saison et voir ce que le futur nous dira". Relancé pour savoir si le choix de l'entraîneur allait vraiment avoir une influence sur sa décision, il avait répondu: "Possible. On va voir".

Selon The Sun, l'ancien milieu de la Juve serait enclin à rester à Manchester United en cas de maintien de Ralf Rangnick au poste d'entraîneur. Mais les dernières indiscrétions supposent que la direction du club cherche plutôt à enrôler Erik ten Hag, actuellement en poste à l'Ajax.