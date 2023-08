Grand chamboulement au Barça: Deco officiellement nommé directeur sportif, Alemany va partir

Le FC Barcelone a confirmé ce mercredi le retour de Deco au club en tant que directeur sportif. L’ancien milieu offensif portugais devenu agent de joueurs prendra la suite de Mateu Alemany à la fin du mercato estival.

En attendant, peut-être, la signature d’une recrue offensive dans les prochaines semaines, le Barça s’active en coulisses. Ancien joueur du club catalan, le Portugais Deco a officiellement été nommé directeur sportif ce mercredi.

Agent de joueurs depuis la fin de sa carrière, il s’est notamment occupé des intérêts de Raphinha, l’ex-meneur de jeu a rejoint la direction catalane cet été au moment où Mateu Alemany devait s’en aller pour Aston Villa. Mais le bras droit de Joan Laporta a finalement prolongé le plaisir pour le mercato estival, repoussant ainsi la prise de pouvoir de Deco.

Un duo pour la fin de l’été

Déjà impliqué dans le recrutement cet été, Deco continuera donc de travailler avec Mateu Alemany jusqu’au départ de ce dernier, le 2 septembre, après la clôture du mercato estival. Deco et le dirigeant catalan vont devoir collaborer pour trouver les pièces manquantes de l’effectif de Xavi.

Si Oriol Romeu, Ilkay Gundogan et Inigo Martinez sont arrivés pour renforcer le milieu et la charnière centrale, le Barça espère encore au moins deux recrues: un latéral droit et un ailier.

Deco pourrait ainsi aider à finaliser le recrutement de son compatriote Joao Cancelo (Manchester City) en défense. Le club blaugrana reste néanmoins en échec sur le dossier Bernardo Silva.

Surtout, les pistes ne sont pas légion pour venir renforce l’attaque catalane cet été. Rester attractif sans de gros moyens pour recruter, voilà un nouveau défi d’envergure pour le nouvel homme fort du Barça.