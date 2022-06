“J'ai rendu le football belge intéressant”, les déclarations zlatanesque de Noa Lang qui veut quitter Bruges

Courtisé par l’AC Milan, Noa Lang s’est exprimé sur sa saison au Club Bruges, couronnée d’un titre de champion de Belgique. L'excentrique ailier néerlandais en a également profité pour indiquer à sa manière qu’il ne restera pas en Belgique la saison prochaine.

Champion de Belgique avec Bruges, Noa Lang n’est pas du genre à se sous-estimer. Sa nouvelle sortie médiatique pour le quotidien belge Het Laaste Nieuws est là pour nous le rappeler. Après sa performance remarquée en phase de poule de Ligue des champions contre le PSG, Noa Lang estime avoir laissé sa marque en Belgique. "J'ai rendu le football belge intéressant. Je le pense sincèrement. Croyez-moi, je manquerai à la Belgique quand je serai parti. J'ai rendu votre compétition intéressante. Aux Pays-Bas, les gens regardent tout à coup votre championnat. Ce n'était pas le cas avant mon arrivée au Club. La saison prochaine, vous allez prier pour qu'il y ait un nouveau Noa Lang en Belgique, qui puisse aussi jouer un aussi beau football. Seulement… vous n'allez plus trouver ça”, sourit Lang, un brin taquin.

Parfois tancé par les supporters Bleu et Noir pour ses performances en dents de scie, Noa Lang n’a pas hésité à remettre l’église au milieu du village dans une modestie qui lui est propre: "Je devais montrer aux gens une fois de plus qui est le patron. La compétition régulière, c'est bien et tout, mais quand les play-offs commencent, il faut être là. C'est pour les grands garçons. Et je pense que je l'ai montré pendant six matchs. Les gens agissent comme si j'avais eu une saison moins bonne, mais je ne suis pas d'accord."

L’international néerlandais n’a pas non plus la langue dans sa poche quand il s’agit d’évoquer son avenir, qu’il imagine déjà loin du plat pays: "Me reverra-t-on en Belgique ? Certainement pas. Ou juste pour assister à un match du Club de Bruges. Je veux rejoindre un beau et grand club qui joue la Ligue des champions. J'ai 22 ans, je n'ai pas besoin d'aller au Real Madrid tout de suite. Je veux d'abord bien performer ailleurs et ensuite signer au sommet mondial. Je vais y arriver, j'en suis convaincu." En septembre, Lang avait pourtant prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec le club belge.

Selon la Gazzetta Dello Sport, l’AC Milan aimerait accueillir l’ancien joueur de l'Ajax, passé par le centre de formation de Nantes, dans ses rangs et serait prêt à poser près d’une vingtaine de millions pour l’amener en Lombardie. Une idée qui séduit le joueur de 22 ans: "Milan est intéressé. Bruges vise 30 millions d’euros, je pense que 25 millions c'est déjà bien. Ils ne peuvent pas m'enlever un transfert de rêve, car en Belgique, je n'ai plus rien à apprendre. Mes statistiques parlent d'elles-mêmes.”

Auteur de 15 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, Noa Lang a été appelé pour le rassemblement des Pays-Bas en vue de la Ligue des Nations. Les Oranje affronteront justement la Belgique le 3 juin avant d'enchaîner avec le pays de Galles à deux reprises et la Pologne.