Juve: Buffon approuve l'arrivée de Di Maria, qu'il compare à Maradona

Alors qu'un transfert de l'ancien Parisien, Angel Di Maria, est de nouveau dans les tuyaux à la Juve, l'ancien gardien de la Vieille Dame, Gianluigi Buffon, s'en réjouit.

Gianluigi Buffon a conservé de son passage éclair à Paris (2018-2019) des souvenirs marquants de l’Argentin Angel Di Maria. Parti du PSG où il n’a pas été renouvelé, El Fideo pourrait rebondir à la Juve, un club dont Buffon fut le gardien (et capitaine) emblématique pendant près de 20 ans (2001-2018 puis 2019-2021). La nouvelle réjouit forcément le vétéran italien: "Di Maria dans le championnat italien, ce serait comme Maradona, vous voyez ce que je veux dire ?" La comparaison est osée, mais Buffon s’en est expliqué à l’occasion d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

"La Serie A s’est techniquement appauvrie et Angel a de la qualité à revendre, estime Gianluigi Buffon. Il se débarrasse de l'adversaire avec une facilité impressionnante, il est décisif devant le but, il offre des passes décisives, il court sur tout le terrain et il peut jouer à plusieurs postes. Bref, c'est un joueur de football." Pour le gardien de Parme, âgé de 44 ans, et dont le contrat expire en 2023, l'âge d'un footballeur est d'une importance secondaire, surtout quand il s’agit d’un "professionnel exemplaire".

"Pas inférieur à Neymar ni Mbappé", selon Buffon

"Di Maria a déjà 34 ans, et alors ? J'ai 44 ans et je joue toujours, l'âge n'a pas d'importance. La motivation, la passion que vous mettez dans votre travail, votre détermination sont beaucoup plus importantes. Si Di Maria décide d'aller à la Juve, c’est qu’il se sent prêt à le faire", a déclaré Buffon. Le gardien de la Nazionale a été impressionné par la mentalité d’un joueur condamné à vivre entouré de stars, dans l’ombre de Neymar et Mbappé à Paris, de Cristiano Ronaldo à Madrid, bien qu’il ait joué un rôle tout aussi prépondérant dans la quête de certains titres dans chacun de ces clubs.

"Quand il était au PSG, il y avait Neymar, le jeune Mbappe, Verratti... mais Angel n'était inférieur à aucun d'entre eux. Au Real Madrid, en 2014, quand il a gagné la Decima, il jouait avec Benzema, Cristiano Ronaldo, Modric, Kroos. Il peut jouer comme ailier, comme milieu offensif, même comme créateur. Celui qui l'achète, et j'espère vraiment que ce sera la Juve, réalise une bonne affaire. Nous parlons d'un champion et le football a besoin de champions", a déclaré l'ancien capitaine turinois.