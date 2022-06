Mercato: finalement, Di Maria devrait bien signer à la Juve

Malgré un intérêt du FC Barcelone ces dernier jours, Angel Di Maria (34 ans), libre depuis son départ du PSG, devrait bien s’engager avec la Juventus, selon la Gazzetta dello Sport.

L’incertitude sur le prochain club d’Angel Di Maria (34 ans) pourrait être levée rapidement. Selon la Gazzetta dello Sport, l’Argentin pourrait donner son accord à la Juventus ce lundi. Le club italien le courtise depuis de longues semaines mais le doute s’était invité dans ce dossier en raison d’un désaccord sur la durée du contrat. Le joueur - libre depuis son départ du PSG qui n’a pas levé l’année optionnelle dans son contrat - souhaiterait un bail d’un an seulement afin de revenir à Rosario Central, son premier club, à l’été 2023.

Allegri en a fait sa priorité

Un engagement jugé, dans un premier temps, trop court par les dirigeants italiens qui auraient préféré que le joueur s’investisse plus longuement dans le projet. Un autre élément a jeté le trouble sur la réussite de ce transfert: l’intérêt du FC Barcelone pour "Fideo". Ce dernier y aurait été très sensible et aurait même donné sa priorité pour une nouvelle expérience en Espagne après son passage marquant au Real Madrid.

La presse italienne faisait même part du pessimisme de la Juve sur ses chances d’attirer Di Maria ces derniers jours avec de nouvelles pistes explorées pour anticiper un éventuel échec, comme celle de Domenico Berardi (27 ans), ailier droit de Sassuolo dans le viseur de la Vieille Dame depuis longtemps.

Après toute cette prudence, la confiance serait finalement revenue dans les rangs de la Juve pour faire venir Di Maria. Massimiliano Allegri, l’entraîneur, en a fait sa priorité en raison de sa qualité technique mais aussi de son mental rompu au très haut niveau. La durée du contrat ne serait plus un obstacle et l’ancien joueur de Manchester United serait ouvert à une signature. Un accord pourrait intervenir rapidement.