Juventus: c'est officiellement fini pour Pirlo, viré après une seule saison

Un an après sa nomination, Andrea Pirlo n’est plus le coach de la Juventus. Le club italien a annoncé son départ ce vendredi, après la quatrième place en Serie A et l’élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions.

C’était attendu, c’est désormais officiel: Andrea Pirlo n’est plus l’entraîneur de la Juventus. Le coach italien, 42 ans, n’aura passé qu’une saison sur le banc turinois. Tout grand joueur qu’il était, Pirlo n’aura pas réussi à guider la Vieille Dame vers les sommets, et paie des résultats sportifs insuffisants. Le club italien a acté la nouvelle ce vendredi dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, remerciant le "Mister" pour cette "expérience spéciale" et lui souhaitant bonne chance pour "sa carrière d’entraîneur qui sera brillante".

Sans expérience mais nommé entraîneur de l’équipe première le 8 août dernier à la suite du limogeage de Maurizio Sarri et de l’élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions face à l’Olympique lyonnais, l’ancien milieu de terrain de légende n’aura en neuf mois remporté que deux maigres trophées (Supercoupe d’Italie et Coupe d’Italie).

Le retour d'Allegri se précise

Il n’aura surtout jamais pu rivaliser avec l’Inter Milan, qui a mis fin à l’hégémonie du club turinois qui restait sur neuf titres de champion d’affilée. Sauvant la participation en Ligue des champions de peu en arrachant la quatrième place de Serie A, malgré un effectif de stars guidé par l’insatiable Cristiano Ronaldo. Pirlo avait émis son souhait il y a quelques jours de poursuivre le travail entamé par-delà les Alpes.

L’ancien international italien devrait être rapidement remplacé par Massimiliano Allegri, son successeur annoncé par les médias transalpins. L'ancien entraîneur de l'AC Milan disposerait également d'une offre de l'Inter, mais aurait donné sa préférence pour un retour à la Juve, qu'il a déjà coaché entre 2014 et 2019, remportant cinq Scudetti et menant l'équipe deux fois en finale de la Ligue des champions.