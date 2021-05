Mercato: Allegri est tout proche de la Juventus, malgré une proposition de l'Inter Milan

Deux ans après, Massimiliano Allegri devrait enfin faire son retour sur un banc de touche, mais pas du côté du Real Madrid. Selon la Gazzetta dello Sport, le technicien italien aurait refusé l'offre du club espagnol et pencherait pour la Juventus malgré une proposition de l'Inter Milan.

Depuis deux ans et son départ de la Juventus, Massimiliano Allegri scrute la valse des entraîneurs, guette les opportunités avant de se positionner sur un dossier. En cette fin de mois de mai, le technicien italien est l'homme le plus sollicité du marché alors que les grands clubs européens préparent leur saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, une arrivée au Real Madrid était évoquée. Mais ce jeudi, la Gazzetta dello Sport affirme qu'Allegri aurait refusé l'offre du club espagnol, alors même que Zinedine Zidane devrait annoncer son départ de la Maison Blanche dans les prochaines heures. Selon le quotidien italien, Allegri aurait remercié Florentino Pérez, le président du Real, pour son intérêt, sans donner suite à sa proposition.

Allegri entre Juve et Inter

Le feuilleton qui entoure Allegri devrait finalement se dénouer du côté de l'Italie. L'ancien entraîneur de l'AC Milan disposerait de deux offres en provenance de l'Inter et de la Juventus. Les Interistes sont à la recherche d'un remplaçant à Antonio Conte, qui a annoncé son départ après avoir remporté la Serie A. Les Nerazzurri proposeraient un contrat de trois saisons à Allegri, pour un salaire annuel de 10 millions d'euros.

La Juventus prépare également la suite. Andrea Pirlo est encore sous contrat, mais il est fragilisé par les résultats du club cette saison, même si la Vieille Dame a accroché la Ligue des champions lors de la dernière journée de Serie A. Le départ du directeur sportif, Fabio Paratici, dernier soutien de poids pour Pirlo au sein du club, a été annoncé mercredi.

Allegri a déjà entraîné la Juve de 2014 à 2019

Il ne fait quasiment plus de doute que Pirlo ne sera plus l'entraîneur de la Juve la saison prochaine. Et pour le remplacer, Andrea Agnelli, le président du club, envisagerait donc de faire appel à un ancien de la maison. Allegri a remporté cinq Scudetti et mené la Juventus deux fois en finale de la Ligue des champions entre 2014 et 2019.

Fin connaisseur du football italien et des rouages de la Vieille Dame, l'entraîneur de 53 ans porrait tenter de relancer la Juventus, qui s'apprête à vivre une petite révolution cet été. Selon Sky Sports Italia, Allegri aurait d'ailleurs choisi la Juve. Le club turinois proposerait un salaire compris entre 8 et 9 millions d'euros, pour un contrat de trois ou quatre ans. Les conditions de l'avenir d'Allegri seraient donc posées. Reste maintenant à trancher pour l'Italien.